Son Dakika: Fenerbahçe'nin kamp programı belli oldu! Hazırlık maçları ne zaman?
Fenerbahçe'den son dakika hazırlık maçları açıklaması... Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kamp programı resmen belli oldu. Hazırlıklarına İstanbul'da devam eden sarı lacivertli ekip, 19 Temmuz’da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Kasımpaşa ile oynayacağı hazırlık maçının ardından Slovenya’nın Bled bölgesine gidecek ve burada Udinese, Tabir Sezana ve Al Ahli ile karşılaşacak.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlık kampı programını açıkladı.
İŞTE O AÇIKLAMA
Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını 5-16 Temmuz tarihleri arasında Topuk Yaylası Tesislerimizde tamamlayan profesyonel futbol takımımız hazırlıklarına İstanbul’da devam ediyor.
22 Temmuz’a kadar hazırlıklarını İstanbul’da sürdürecek olan takımımız; 19 Temmuz’da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile bir hazırlık maçı yapacak.
22-30 Temmuz tarihlerinde ikinci etap kamp çalışmaları için Slovenya’nın Bled bölgesine gidecek olan takımımız burada 3 hazırlık maçı yapacak.
Program şöyle:
24.07 / 18:00 Udinese
27.07 / 18:00 Tabir Sezana
30.07 / 17:00 Al Ahli
Takımımız 30 Temmuzdaki maçın ardından İstanbul’a dönecek.