Son Dakika: Fenerbahçe'nin Juan Cuadrado teklifi ortaya çıktı

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Kolombiya futbolunun yıldızlarından Juan Cuadrado, Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alıyor.

Juventus'la sözleşmesi, haziran ayı sonunda bitecek Cuadrado'nun, İtalyan devine veda edeceği bildirildi. Kanarya'nın yanı sıra tecrübeli futbolcuya, İspanya'dan son Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla'nın da talip olduğu biliniyor.

Fenerbahçe harekete geçti

Fanatik'te yer alan haberde, Hem sağ bek hem de sağ kanat olarak oynayabilen 35 yaşındaki oyuncu için elini çabuk tutmak isteyen Kanarya'nın, harekete geçtiği kaydedildi.

Bonuslar hariç 3.5 milyon Euro

Sarı-Lacivertliler'in, 2 yıllık sözleşme karşılığında Cuadrado'ya, bonuslar hariç senelik 3.5 milyon Euro teklif ettiği ifade edildi. Kolombiyalı yıldızın, Fenerbahçe'den düşünmek için süre istediği belirtildi.

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