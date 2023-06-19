×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Fenerbahçe'nin Juan Cuadrado teklifi ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Transfer#Cuadrado
Son Dakika: Fenerbahçenin Juan Cuadrado teklifi ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 08:38

Yıldızları kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Juan Cuadrado için resmen harekete geçti. Sarı-Lacivertliler, Kolombiyalı futbolcuya senelik 3.5 milyon Euro üzerinden 2 yıllık sözleşme teklif etti

Haberin Devamı

Kolombiya futbolunun yıldızlarından Juan Cuadrado, Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alıyor.

Juventus'la sözleşmesi, haziran ayı sonunda bitecek Cuadrado'nun, İtalyan devine veda edeceği bildirildi. Kanarya'nın yanı sıra tecrübeli futbolcuya, İspanya'dan son Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla'nın da talip olduğu biliniyor.

Fenerbahçe harekete geçti

Fanatik'te yer alan haberde, Hem sağ bek hem de sağ kanat olarak oynayabilen 35 yaşındaki oyuncu için elini çabuk tutmak isteyen Kanarya'nın, harekete geçtiği kaydedildi.

Bonuslar hariç 3.5 milyon Euro

Sarı-Lacivertliler'in, 2 yıllık sözleşme karşılığında Cuadrado'ya, bonuslar hariç senelik 3.5 milyon Euro teklif ettiği ifade edildi. Kolombiyalı yıldızın, Fenerbahçe'den düşünmek için süre istediği belirtildi.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Transfer#Cuadrado

BAKMADAN GEÇME!

Katatonik bir kadın tam 25 yıl sonra uyandı Psikiyatrik hastalıkları yeniden şekillendiriyor… ‘Bunun mümkün olacağını hiç düşünmedik’

Katatonik bir kadın tam 25 yıl sonra uyandı! Psikiyatrik hastalıkları yeniden şekillendiriyor… ‘Bunun mümkün olacağını hiç düşünmedik’

#Katatonik
Elinde bir poşetle kapıdan içeri girdi, söyledikleri polisleri bile şoke etti Kurbanının kimliği 25 yıl sonra tespit edildi

Elinde bir poşetle kapıdan içeri girdi, söyledikleri polisleri bile şoke etti! Kurbanının kimliği 25 yıl sonra tespit edildi

#Soğuk Dava
Ayaklanma, katliam, kölelik... Batavia batığıyla ilgili gerçekler 400 yıl aradan sonra gün yüzüne çıktı: İnanılmaz bir vahşet hikâyesi

Ayaklanma, katliam, kölelik... Batavia batığıyla ilgili gerçekler 400 yıl aradan sonra gün yüzüne çıktı: 'İnanılmaz bir vahşet hikâyesi'

#Avustralya