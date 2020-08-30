Son Dakika | Fenerbahçe'nin istediği Samuel Kalu için transfer açıklaması

Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki Samuel Kalu'yu satın alma opsiyonuyla birlikte bedelsiz kiralamak istediği belirtiliyordu. Kalu'nun Bordeaux'dan ayrılmak istediğini yönetime ilettiği ve Fenerbahçe ile görüşmelerde bulunacağı iddia ediliyordu.

Fenerbahçe'nin gündemine bulunan futbolcu için yeni açıklamalar geldi. Nijerya Teknik Direktörü Gernot Rohr, Kalu'nun Bordeaux'tan ayrılacağı yönünde kendisine bir bilgi vermediğini belirtti.

''BANA BÖYLE BİR ŞEY SÖYLEMEDİ''

Rohr, genç futbolcu için ''Bana ayrılacağını söylemedi. Şu anda bildiğim kadarıyla yeni sezona odaklandı, iyi bir sezon geçirmek istiyor. Bordeaux'nun ona ihtiyacı var.'' sözlerini kullandı.

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!