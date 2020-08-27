Son Dakika | Fenerbahçe'nin istediği Malang Sarr Chelsea'ye imza attı!

Fransa'nın Nice kulübünden sözleşmesi sona erdiği için ayrılan ve serbest kalan 21 yaşındaki Malang Sarr, Chelsea ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Chelsea'den yapılan açıklamada Malang Sarr'ın gelişimi adına 2020-21 sezonunu bir takımda kiralık geçireceği ifade edildi.

FENERBAHÇE İSTEMİŞTİ

Stoper arayışında olan Fenerbahçe, Malang Sarr ile ilgileniyordu. Chelsea'nin Malang Sarr'ı kiralayacağı takım ise açıklanmadı.

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