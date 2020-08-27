Son Dakika | Fenerbahçe'nin istediği Malang Sarr Chelsea'ye imza attı!
Fenerbahçe'nin transferi için büyük uğraş verdiği Fransız stoper Malang Sarr, İngiltere Premier Lig devi Chelsea'ye imza attı.
Fransa'nın Nice kulübünden sözleşmesi sona erdiği için ayrılan ve serbest kalan 21 yaşındaki Malang Sarr, Chelsea ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Chelsea'den yapılan açıklamada Malang Sarr'ın gelişimi adına 2020-21 sezonunu bir takımda kiralık geçireceği ifade edildi.
FENERBAHÇE İSTEMİŞTİ
Stoper arayışında olan Fenerbahçe, Malang Sarr ile ilgileniyordu. Chelsea'nin Malang Sarr'ı kiralayacağı takım ise açıklanmadı.
Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle