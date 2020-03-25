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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'nin istediği Gökhan Gönül için Beşiktaş'tan flaş karar
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Futbol
Haber Giriş: 25.03.2020 - 08:25,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Fenerbahçe'nin istediği Gökhan Gönül için Beşiktaş'tan flaş karar

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Son Dakika | Fenerbahçe'nin istediği Gökhan Gönül için Beşiktaş'tan flaş karar
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Fenerbahçe'nin sözleşmesi sona erecek Gökhan Gönül için resmi teklif yaptığı konuşulurken Beşiktaş kanadı flaş bir hamle yaptı. Siyah beyazlılar Gökhan Gönül'le yola devam etmek istiyor fakat bir şartla...

Beşiktaş'ta gündem Fenerbahçe'ye transeri konuşulan Gökhan Gönül'ün durumu... Fenerbahçe’de 2007-16 sezonları arasında görev yaptıktan sonra Beşiktaş’a transfer olan Gökhan Gönül, 4 sezondur başarıyla giydiği Siyah-Beyazlı formayla alkış toplamıştı.

Kara Kartal’daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki sağ bekin, kontratının uzatılmasını beklediği kaydedildi.

Fanatik'te yer alan habere göre; Tecrübeli oyuncudan memnun olan Beşiktaş Yönetimi’nin, başarılı ismin kontratını uzatmak için sezon sonunda görüşmelere başlayacağı ancak 1.7 milyon Euro’luk maaşında indirim isteyeceği belirtildi.

Gökhan Gönül'e Fenerbahçe'nin resmi teklif yaptığı iddia edilmişti. İşte o haber;

Fenerbahçeden Gökhan Gönül ve Caner Erkin bombası
Fenerbahçe'den Gökhan Gönül ve Caner Erkin bombası

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