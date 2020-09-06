Son Dakika | Fenerbahçe'nin istediği Eran Zahavi'nin menajerinden transfer açıklaması!

Eran Zahavi'nin Fenerbahçe taraftarıyla Instagram'da etkileşime girmesi ve menajerinin ise sosyal medyada PSV Eindhoven'ı takibe alması üzerine Spor1'e konuşan menajer Ronen Katzav şu ifadeleri kullandı:



"Türk taraftarların Zahavi'ye desteğini görmek gurur verici. Bunun için hepsine teşekkür ediyorum. Şu anda söyleyebileceğim, Eran Zahavi hiçbir yere imza atmadı. Çin'deki sözleşmesi bildiğiniz üzere Aralık ayının sonunda bitecek. Resmi bir şey olduğunda bunu açıklayacağız."

Eran Zahavi'nin eşi Shay Zahavi ise "Fenerbahçe taraftarlarının ilgisi inanılmaz. Eran'ın yorumu sonrası beğeni sayısını gördüm. Onların yerinde olsam ben de Zahavi'yi takımımda isterdim." şeklinde konuştu.

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