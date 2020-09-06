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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'nin istediği Eran Zahavi'nin menajerinden transfer açıklaması!
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Haber Giriş: 06.09.2020 - 17:38 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'nin istediği Eran Zahavi'nin menajerinden transfer açıklaması!

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Son Dakika | Fenerbahçe'nin istediği Eran Zahavi'nin menajerinden transfer açıklaması!
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Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Eran Zahavi'nin menajeri Ronen Katzav, İsrail basınına açıklamalar yaptı.

Eran Zahavi'nin Fenerbahçe taraftarıyla Instagram'da etkileşime girmesi ve menajerinin ise sosyal medyada PSV Eindhoven'ı takibe alması üzerine Spor1'e konuşan menajer Ronen Katzav şu ifadeleri kullandı:

"Türk taraftarların Zahavi'ye desteğini görmek gurur verici. Bunun için hepsine teşekkür ediyorum. Şu anda söyleyebileceğim, Eran Zahavi hiçbir yere imza atmadı. Çin'deki sözleşmesi bildiğiniz üzere Aralık ayının sonunda bitecek. Resmi bir şey olduğunda bunu açıklayacağız."

Eran Zahavi'nin eşi Shay Zahavi ise "Fenerbahçe taraftarlarının ilgisi inanılmaz. Eran'ın yorumu sonrası beğeni sayısını gördüm. Onların yerinde olsam ben de Zahavi'yi takımımda isterdim." şeklinde konuştu.

Son Dakika | Fenerbahçenin istediği Eran Zahavinin menajerinden transfer açıklaması

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