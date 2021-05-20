Son Dakika: Fenerbahçe'nin ilgilendiği Valentin Rosier için Beşiktaş'a Rusya'dan teklif!

Beşiktaş'ın Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları ile noktaladığı sezonda en önemli pay sahiplerinden Valentin Rosier'ye sürpriz bir transfer teklifi geldi. Beşiktaş ile olan kiralık sözleşmesi sona eren ve bonservisi Portekiz şampiyonu Sporting'de bulunan Rosier için Rus ekibi Dinamo Moskova, resmi bir teklifte bulundu.

Fanatik'e göre Dinamo Moskova, Sporting'e 6.5 milyon Euro'luk bir teklif sundu.

Rusya'ya gitmek istemiyor

Rosier'nin Dinamo Moskova'nın yaptığı teklifi kabul etmediği aktarılmakta. Daha önce Beşiktaş'ta kalmaya sıcak baktığını ifade eden Fransız sol bek, Rus ekibinin formasını giymek istemiyor.

İşte bonservis bedeli

Rosier, Dinamo Moskova'nın teklifine sıcak bakmazken Portekiz ekibi de 6.5 milyon Euro'luk teklife rağmen 7 milyon Euro'luk bir bonservis talep ediyor. Şimdi tatile çıkan Rosier'nin durumunun netleşmesi adına Sporting ile bir görüşme gerçekleştirmeyi beklediği ifade edilmekte.

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