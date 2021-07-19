Son Dakika: Fenerbahçe'nin hocası Kokoskov'u Amerikalılar istiyor! Kokoskov’un yerine...

Spor servisi / Süleyman ARAT - The New York Times’ın, NBA ekibi Dallas Mavericks’in F.Bahçe Başantrenörü Igor Kokoskov’a talip olduğunu yazması İstanbul’da büyük yankı buldu.

Mavericks Başantrenörü Jason Kidd, daha önce de NBA tecrübesi bulunan Kokoskov’u ekibinde görmek istediği belirtildi. Dallas Mavericks’in yıldız oyuncusu Luka Doncic’in Slovenya Milli Takımı’ndan hocası olan ve bu ekiple yenilgisiz şampiyonluk yaşayan Kokoskov’u başantrenör olarak takımında görmek isteyen Kidd’in yönetimden her türlü fedakârlığı yapmalarını istediği kaydedildi.

KESiN DEĞiL

Nitekim böyle bir hamle için Teksas ekibinin Fenerbahçe’ye tazminat ödemesi gerekebilir. Transferin gerçekleşmesi durumunda

Mavericks, Kokoskov’un sözleşmesinde yer alan 700 bin dolarlık tazminatı gözden çıkarmak zorunda. Lakin F.Bahçe’nin de bu transfere izin verip vermeyeceği belirsiz.

F.BAHÇE’NiN B PLANI ERDEM CAN

Kokoskov’un yeniden NBA’e gitmesi durumunda yerine, Zeljko Obradovic’in sarı lacivertlilerden ayrılırken veliahtı olarak gösterdiği ve halihazırda Fenerbahçe Beko’da başasistan koç olarak görev alan Erdem Can’ın göreve getirilme ihtimali çok yüksek gözüküyor.

Hemen Misli.com'a gel, 7 farklı oyun seçeneğiyle sanal bahis oyna...