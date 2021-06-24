Son dakika: Fenerbahçe'nin hoca adaylarından Lucien Favre'ın yeni takımı belli oldu!

Spor Arena Dış Haber - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları arasında olduğu iddia edilen Alman teknik adam Lucien Favre, İngiltere Premier Lig ekibi Cyrstal Palace ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Favre ile anlaşan Palace resmi açıklamayı kısa süre içerisinde yapacak.

ALİ KOÇ'TAN FAVRE AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz gün bir canlı yayına katılan Ali Koç, Lucien Favre ile görüşmediğini ancak temsilcisiyle bir görüşme yaptıklarını ifade etmişti.

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