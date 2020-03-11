Son Dakika | Fenerbahçe'nin gündemindeki Roger Schmidt imzayı attı! Yeni takımı PSV...

Teknik direktör arayışlarında olan Fenerbahçe'de gündemdeki isimlerden Roger Schmidt, PSV Eindhoven ile sözleşme imzaladı.

Hollanda ekibi, Roger Schmidt ile gelecek sezon başından itibaren olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

PSV, Alman teknik adam ile anlaşıldığını sosyal medyadan paylaştığı video ile duyurdu.