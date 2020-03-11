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Futbol
Haber Giriş: 11.03.2020 - 12:49,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Fenerbahçe'nin gündemindeki Roger Schmidt imzayı attı! Yeni takımı PSV...

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Son Dakika | Fenerbahçe'nin gündemindeki Roger Schmidt imzayı attı! Yeni takımı PSV...
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Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Roger Schmidt, Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile sözleşme anlaştı.

Teknik direktör arayışlarında olan Fenerbahçe'de gündemdeki isimlerden Roger Schmidt, PSV Eindhoven ile sözleşme imzaladı.

Hollanda ekibi, Roger Schmidt ile gelecek sezon başından itibaren olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

PSV, Alman teknik adam ile anlaşıldığını sosyal medyadan paylaştığı video ile duyurdu.

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