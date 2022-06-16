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Son dakika: Fenerbahçe'nin gündemindeki Bruno Henrique'den kötü haber

#Transfer#Fenerbahçe#Bruno Henrique
Son dakika: Fenerbahçenin gündemindeki Bruno Henriqueden kötü haber

Transfere hızlı giriş yaparak Lincoln Henrique ve Bruma'yı kadrosuna katan Fenerbahçe'nin golcü adaylarından olduğu iddia edilen Bruno Henrique'nin sakatlık durumu belli oldu.

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Sarı lacivertlilerde Teknik Direktör Jorge Jesus'un transfer etmek istediği oyuncular arasında yer alan Bruno Henrique'den kötü haber geldi.

Brezilya Serie A'nın 12. haftasında Flamengo ile Cuiaba'nın karşı karşıya geldiği mücadeleye ilk 11'de başlayan yetenekli oyuncu, müsabakanın 6. dakikasında Ayrton’un attığı golün asistini yaptı.

DİZİNDEN SAKATLANDI

Bu golden yalnızca 16 dakika sonra Flamengo’nun hızlı gelişen atağında sol kanatta topla buluşan Bruno Henrique, rakibiyle girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Marllon ile ikili mücadele yaşadığı pozisyonda yere ters basan tecrübeli futbolcu, sağ dizinden sakatlandı ve uzun süre yerden kalkamadı.

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GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Sağlık görevlilerinin oyun alanındaki müdahalesine rağmen devam edemeyen Bruno Henrique, sedyeyle birlikte gözyaşları içinde kenara gelirken bugün yapılan kontrollerin ardından sakatlık durumu netleşti.

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SAKATLIK DURUMU NETLEŞTİ

Brezilya'da yayım yapan Coluna do Fla'nın haberine göre, dizinden sakatlanan 31 yaşındaki golcünün durumu ciddi. 

Transfer iddiaları öncesi talihsiz bir sakatlık yaşayan Bruno Henrique'nin dizinden ameliyat olacağı kaydedildi.

Fenerbahçe, dizinden geçireceği operasyon sonrası uzun süre formasında uzak kalacak olan Henrique'nin yerine başka bir golcüye yönelecek.

 Bu sezon Flamengo formasıyla 22 maça çıkan Henrique, 3 gol atıp 7 de asist yaptı.

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#Transfer#Fenerbahçe#Bruno Henrique

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