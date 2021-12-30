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Son dakika: Fenerbahçe'nin gündeminde olan Jorge Jesus'a Brezilya'dan talip var

#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Teknik Direktör
Son dakika: Fenerbahçenin gündeminde olan Jorge Jesusa Brezilyadan talip var

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör adayları arasında bulunan Jorge Jesus için Brezilya ekibi Atletico Mineiro'nun devrede olduğu ortaya çıktı.

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Geçtiğimiz günlerde Benfica ile yollarını ayıran Jorge Jesus, teknik direktör arayışını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine ilk sıradan girmişti. 67 yaşındaki Portekizli teknik adam için sıcak gelişmeler yaşanıyor...

ATLETICO MINEIRO DEVREDE

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Jorge Jesus ile Atletico Mineiro ilgileniyor. Taraflar arasında resmi görüşmelerin yapıldığı belirtildi.

FENERBAHÇE'NİN 1 NUMARALI ADAYI

Daha önce Slaven Bilic ve Joachim Löw'ü gündemine alan Fenerbahçe'de boşa çıkan Jorge Jesus listenin ilk sırasna yazıldı. Son dönemde taraftarlardan tepki alan Ali Koç'un tartışmasız bir ismi takımın başına getirerek tepkilere son vermek istediği, bunun için de Jorge Jesus için tüm fırsatları seferber ettiği belirtiliyor.

JESUS'A TALİP OLAN FLAMENGO, PAULO SOUSA'YI TERCİH ETTİ

Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira ve Jorge Jesus ile ilgilenen Flamengo, tercihini bir başka Portekizli teknik direktör Paulo Sousa'dan yana kullandı. 51 yaşındaki Sousa ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

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Son dakika: Fenerbahçenin gündeminde olan Jorge Jesusa Brezilyadan talip var

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Teknik Direktör

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