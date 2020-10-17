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Haber Giriş: 17.10.2020 - 17:26 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kadrosunda 6 eksik! Gökhan Gönül...

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Son Dakika | Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kadrosunda 6 eksik! Gökhan Gönül...
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Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kadrosunda Gökhan Gönül, Diego Perotti, Ömer Faruk Beyaz, Nabil Dirar ve Garry Rodrigues yer almadı.

Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.

Sarı lacivertli ekipte Gökhan Gönül, Diego Perotti, Ömer Faruk Beyaz, Nabil Dirar ve Garry Rodrigues kadroda yer almadı. Kırmızı kart cezalısı olan Mauricio Lemos da İzmir'e götürülmedi.

Fenerbahçe'nin Göztepe maç kadrosu şu şekilde;

Altay Bayındır, Harun Tekin, Oytun Özdoğan, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Filip Novak, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Dimitris Pelkas, Sinan Gümüş, Mame Thiam, Enner Valencia, Samatta, Papiss Cisse, Kemal Ademi.

 

Son Dakika | Fenerbahçenin Göztepe maçı kadrosunda 6 eksik Gökhan Gönül...

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