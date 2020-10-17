Son Dakika | Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kadrosunda 6 eksik! Gökhan Gönül...

Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.

Sarı lacivertli ekipte Gökhan Gönül, Diego Perotti, Ömer Faruk Beyaz, Nabil Dirar ve Garry Rodrigues kadroda yer almadı. Kırmızı kart cezalısı olan Mauricio Lemos da İzmir'e götürülmedi.

Fenerbahçe'nin Göztepe maç kadrosu şu şekilde;

Altay Bayındır, Harun Tekin, Oytun Özdoğan, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Filip Novak, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Dimitris Pelkas, Sinan Gümüş, Mame Thiam, Enner Valencia, Samatta, Papiss Cisse, Kemal Ademi.

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