Son Dakika: Fenerbahçe'nin gözdesi Attila Szalai için kafa karıştıran transfer açıklaması! Chelsea...

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Spor Arena Dış Haberler - Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai'nin Premier Lig devi Chelsea'ya transfer olacağı yönündeki haberlere ilişkin çarpıcı bir yorum geldi.

Transfer haberleriyle meşhur dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Macar savunmacının Chelsea'ye imza atmak üzere olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Chelsea'ya yakınlığıyla bilinen Talkchelsea.net isimli internet sitesine özel bir röportaj veren Fabrizio Romano, "Türk medyası, Attila Szalai'nin Chelsea'ye bir adım uzakta olduğu yönünde bir algı yaratıyor. Macar futbolcunun Chelsea tarafından takip edildiğini biliyorum ancak gerçek şu ki, Attila Szalai Chelsea'nin her yıl dünya çapında izlediği yüzlerce futbolcudan sadece bir tanesi..." dedi.

Taraflar arasında herhangi bir görüşme gerçekleşmediğinin altını çizen İtalyan gazeteci, "Attila Szalai'de olan biten tam anlamıyla bu. Kendisi Chelsea gözlemcilerinin radarına takılan oyunculardan biri. Ötesi yok. Henüz Fenerbahçe'ye yapılan bir teklif ya da başlayan transfer görüşmesi yok. Anlaşmanın yakın olduğu haberleri doğru değil. Önümüzdeki aylarda neler olacağı belli olmaz ancak şimdilik yakın gelecekte bir imza yok." ifadelerini kullandı.

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FENERBAHÇE İDDİALARI YALANLADI

Fenerbahçe'nin Macar yıldızı Attila Szalai ile ilgili dedikoduların ardı arkası kesilmiyor. İsmi Chelsea ile anılan 23 yaşındaki savunmacının son 2 maça yedek başlaması kafalarda soru işareti oluşturdu. Sarı lacivertli kulüpten konuyla ilgili açıklama geldi.

Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin son maçlarda yedek kulübesinde olması beraberinde tepkileri getirdi. Teknik direktör Vitor Pereira Galatasaray ve Olympiakos karşılamalarına dörtlü savunma ile başlarken Szalai, bu iki mücadelede de yedek soyundu. Vitor Pereira, sol bek pozisyonunda oynama özelliği bulunan Attila Szalai'ye bu bölgede de şans vermedi.

Geçen sezondan bu yana Fenerbahçe'de düzenli olarak ilk 11'de görev alan ve kısa süre içerisinde piyasa değeri çift haneli rakamları bulan Macar futbolcunun sahada olmama nedeninin Chelsea ile yapılan transfer pazarlıkları olduğu da iddialar arasındaydı.

Fakat Fenerbahçe resmi bir açıklama yaparak bu haberi yalanladı. Yapılan açıklamada, "Bugün Sabah Gazetesinde Uğur Çem imzalı, oyuncumuz Attila Szalai’nin ilk on birde olmayışı ile ilgili yazılan; içeriği transfer iddialarına dayandırılan ve 'herhangi bir sakatlığın transferi olumsuz etkilememesi için kulübede tutuluyor' denilen haber, baştan aşağı yalandır. Futbolun gerçeklerinden bu kadar uzak bir haberi gazetecilik etiği ile bağdaştıramadığımız gibi kamuoyunun da “sözde haber”e itibar etmemesini rica ediyoruz." denildi.