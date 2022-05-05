Son dakika: Fenerbahçe'nin görüştüğü Jorge Jesus'tan kafa karıştıran sözler! '20 Mayıs'a kadar beklerim...'

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz haftalarda Portekiz'e giderek dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmüştü.

FOTOĞRAF SIZDI! PORTEKİZ CUMHURBAŞKANI...

Ali Koç ile Jorge Jesus arasındaki görüşmenin fotoğrafı basına ve sosyal medyaya sızmış, görüşmede Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın da yer aldığı ortaya çıkmıştı.

JORGE JESUS'TAN GÖRÜŞME SONRASI İLK AÇIKLAMA

Ali Koç ile görüştükten sonra Flamengo'nun şampiyonluk kutlamaları için Brezilya'ya giden Jorge Jesus, Rio da Janerio Havalimanı'nda gazetecilerin sorularıyla karşılaşmış ve; "Fenerbahçe ile görüştüm ancak henüz bir anlaşma yok. Birçok teklif var, önümüzdeki süreçte bu teklifleri düşüneceğim' demişti.

FENERBAHÇE'DEN 'FOTOĞRAF' AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Kulübü, Ali Koç'un Jorge Jesus ile görüşmesinden sızdırılan fotoğrafla ilgili açıklama yapmış ve 'anlaşma sağlandı' yaklaşımının gerçeği yansıtmadığı ifade edilmişti.

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26 Nisan tarihli açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Dün gece ve bugün itibarıyla Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevi ile ilgili oluşan gündem üzerine bilgilendirme yapmak istiyoruz.



Bilgimiz ve onayımız dışında servis edilen özel bir toplantıya dair fotoğraf referans gösterilerek yaratılmaya çalışılan ‘anlaşma sağlandı’ yaklaşımı kesinlikle gerçekleri yansıtmamaktadır.



Kulübümüz kaynaklarınca daha önce de bilgilendirme yapıldığı şekilde, teknik direktör sürecinde tüm seçenekler etraflıca ve kapsamlı şekilde, harcama limitlerinden yeni spor yasasına kadar her detay dikkate alınarak yürütülmektedir. İlgili görüşmeler yeri geldiği zaman birebir yapılmaktadır.



Konu ile ilgili gereken açıklamalar, olumlu olumsuz neticelendiğinde resmî mecralarımız üzerinden yapılacaktır.

JORGE JESUS'TAN YENİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe'nin teknik direktör listesinde ilk sırada yer alan Jorge Jesus, UOL Esporte'den Renato Mauricio Prado'ya flaş açıklamalar yaptı.

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"Flamengo 20 Mayıs'a kadar teklif yapmalı"

"Flamengo'ya geri dönmek ister misin?" sorusu üzerine Jorge Jesus; "Elbette dönmek isterim ancak her şey bana bağlı değil. 20 Mayıs'a kadar Flamengo'yu beklerim. Sonrasında hayatımla ilgili bir karar vermek gerekecek." dedi.

"Flamengo geçen yıl teklif yapmadı"

Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz geçen yıl Portekiz'de beni ziyaret etti ama konuşmalar yüzeyseldi. Bana Flamengo için teklif yapmadılar, geri dönmek isteyip istemediğimi sormadılar. Ayrıca o an teklif yapsalar bile kabul edemezdim. Benfica ile sözleşmem vardı ve bırakırsam 10 milyon euro ödemeke zorundaydım. Bana geldiklerinde Paulo Sousa'yı teknik direktör yapma kararını çoktan vermişlerdi. Bana karşı sadece sosyal bir yükümlülüğü yerine getiriyorlardı. Portekiz'e kadar gelmişken beni de ziyaret ettiler. Flamengo o ziyarette bana teklif yapmadı.

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"Fenerbahçe dışındaki teklifleri reddettim"

Fenerbahçe dışında Atletico Mineiro, Corinthians ve Fluminense'den teklif aldım. Fenerbahçe dışındaki teklifleri basıt bir nedenden ötürü reddettim. Brezilya'da sadece Flamengo'da çalışırım. Benfica'dan sonra Sporting'i çalıştırırken acı çekmiştim.

"En iyisi Vitor Pereira"

Son dönemde Brezilya'da Paulo Sousa, Abel Ferreira, Luis Castro ve Vitor Pereira gibi isimler çalıştı. Sence en iyisi hangisi?

Aralarında en iyisi Vitor Pereira. Portekiz'de aldığı sonuçlara bakın. Ofansif oynamayı, rakiplere baskı yapmayı ve skor almayı biliyor. Belki tecrübeli oyuncularla sorunlar yaşayabilir ancak bence Vitor Pereira harika bir teknik direktör.

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Jorge Jesus'a Domenec Torrent sorusu

Flamengo son dönemde Pep Guardiola ile ünlü olan pozisyonel futbolu benimsemiş Domenec Torrent ve Paulo Sousa ile çalıştı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Pozisyonel futbolu sevmiyorum. Benim tarzım değil ancak bugünlerde birçok teknik adam bu futbolu oynatmaya çalışıyor. Bence sadece diğerleri gibi bir sistem. Yalnızca oyunun başlangıç stratejisi olarak seçilebilir ve tüm oyuncular buna uygun olursa işler. Bence pozisyonel futbol sadece masa futbolunda başarılı olabilir.

"Stratejim: Rakibi boğ, topu kap ve gol at"

Flamengo'da stratejim belliydi. Rakip savunmacılara güçlü bir şekilde pes yapar ve savunma hattını orta sahaya çıkarırdık. Böylece tüm takımı ileri iterdik. Rakibi orada boğmak ve rakip kaleye yakın noktada top kazanmaya çalışırdık. Ben ayrıldığımdan beri Flamengo bu futbolu oynamıyor. Maçın bazı anlarında, geri çekilmek ve savunma yapmak anlaşılabilir. Ancak Flamengo bunu artık çok sık yapıyor.

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"Rotasyon sevmem"

İlk 11'de rotasyon yapmayı çok sevmem. İdeal 11'inizde en fazla 2 değişiklik olmalı 3 değil. Maçlar arasında 3-4 gün varsa rotasyona gitmeyi anlayamam. Her 2 günde 1 maç varsa işler değişir. Fazla rotasyonu ancak 48 saat sonra bir maça çıkarsam yaparım.

"Kazanmak yeterli olmaz, keyif vermelisiniz"

Benim için gelmiş geçmiş en iyi teknik direktör Johan Cruyff'tır. Bu sporda bir devrim yarattı. Takımlar sadece kazanmamalı. Aynı zamanda gösterişli ve çekici futbol oynamayı da önemsemeli. Galibiyet hiçbir zaman yetmez. Seyircilerden yüksek bir not almak, sanatsal oynamak ve galibiyeti her şeyiyle hak etmek önemlidir. Futbol bir şovdur ve şov gibi oynanmalıdır. Bütün takımlarımda başarmak istediğim şey bu. Bunu Flamengo'da başarmıştım.

RÖPORTAJI YAPAN GAZETECİ: BÜYÜK İHTİMALLE FENERBAHÇE'YE GİDECEK

Jorge Jesus ile röportajı yapan Brezilyalı gazeteci Renato Mauricio Prado, söyleşinin sonuna şu şekilde bir not düştü:

"Jesus büyük ihtimalle Fenerbahçe'ye gidecek. Cumartesi günü Lizbon'a dönüyor. 20 Mayıs'a kadar Flamengo'nun vakti var. O güne kadar harekete geçmezlerse Jesus'un adresi belli."

Jorge Jesus'un Rio da Janeiro Havalimanı'ndaki açıklamaları