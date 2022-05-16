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Son dakika: Fenerbahçe'nin görüştüğü Jorge Jesus için yeni iddia! Flamengo...

#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Ali Koç
Son dakika: Fenerbahçenin görüştüğü Jorge Jesus için yeni iddia Flamengo...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacağı iddia edilen Jorge Jesus için Brezilya'dan yeni bir iddia geldi.

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Vitor Pereira sonrası İsmail Kartal ile büyük bir çıkış yakalayan ve Süper Lig'i 2. sırada bitirmeye çok yakın olan Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün kim olacağı konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞTÜ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Portekiz'e giderek deneyimli teknik direktörle görüşmüştü. Görüşmeye Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa da katılmıştı. Görüşmeden sızdırılan fotoğraf sonrası tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu yönünde yorumlar yapılmıştı.

Son dakika: Fenerbahçenin görüştüğü Jorge Jesus için yeni iddia Flamengo...

"İSTANBUL'A GELİP EV BAKACAKLAR"

Her geçen gün Fenerbahçe'ye geleceği yönünde sesler yükselen Jesus'un ekibiyle birlikte yıllık 7 milyon euro kazanacağı öne sürülürken geçtiğimiz günlerde Portekizli teknik adamın eşi ve oğlunun İstanbul'a gelerek ev bakacağı iddia edilmişti.

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"FLAMENGO'YA VERDİĞİ SÜREYİ UZATIYOR"

Bugün ise Brezilya basınından farklı yönde bir haber çıktı. Daha önce yaptığı açıklamada Flamengo'yu çalıştırmak istediğini söyleyen Jesus, dev kulübe 20 Mayıs'a kadar süre verdiğini söylemişti.

Bugün çıkan haberde 67 yaşındaki teknik adamın eski takımına verdiği süreyi Haziran ayının başına kadar uzattığı ifade edildi. 6 maçta 1 galibiyet alan Flamengo'da teknik direktör Paolo Sousa'nın da geleceği tartışılmaya devam ediyor. Taraftarlar sosyal medyadan yönetime Jorge Jesus için baskı yapıyor.

BREZİLYA MİLLİ TAKIMI İDDİASI

2022 Dünya Kupası'nın ardından Tite ile yollarını ayıracak olan Brezilya'nın da Jorge Jesus'u takımın başına getirmek istediği belirtilmişti.

Brezilya'da yayın yapan SporTV'de "Bem, Amigos!" isimli programa Brezilya Milli Takımı'ndan gelebilecek bir teklifle ilgili konuşan Jesus; "Bu herhangi bir teknik adam için geri çevrilemez bir teklif olur. Dünyada hiçbir teknik direktör Brezilya Milli Takımı'ndan gelecek teklifi geri çeviremez. Bu ben ve kariyerim için harika bir onur olur. Brezilyalı futbolcular dünyanın en iyi oyuncuları." sözlerini kullanmıştı.

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Ali Koç

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