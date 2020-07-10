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Son Dakika | Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi'e bir talip daha!
Serie A ekiplerinden Roma, golcü transferi için Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriqi'i listesine aldı.
Gelecek sezon transfer yapabilmek için oyuncu satışına ihtiyacı olan Fenerbahçe'ye İtalya'dan müjdeli haber geldi.
İtalya Serie A ekibi Roma, Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç'i radarına aldı.
1994 doğumlu santrfor bu sezon sarı lacivertli formayla 32 karşılaşmada 17 gol atarken 7 golün de asistini yaptı.(Ajansspor)
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