Son Dakika | Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği kadrosu açıklandı! Nazım Sangare'den kötü haber

Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de, milli takımda sakatlanan ve idmanın ilk bölümünde yer alan milli futbolcu Nazım Sangare, ağrılarının artması sonucu antrenmanı yarıda bıraktı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında yarın saat 16.00'da Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'da ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan sarı-lacivertliler 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Nazım idmanı yarıda bıraktı

Gökhan Gönül ve Harun Tekin'in tedavilerine devam edilirken; Sinan Gümüş ise antrenmanda yer almadı. Kemal Ademi, gribal enfeksiyon; Tolga Ciğerci de adalesinde tespit edilen 2. derece yırtık nedeniyle idmana katılmadı. Milli takımda sakatlanan Nazım Sangare de antrenmanın ilk bölümünde yer alırken ağrılarının devam etmesi nedeniyle çalışmayı yarım bıraktı.

Fenerbahçe'nin kadrosu açıklandı! İşte eksikler



• Tolga Ciğerci

• Enner Valencia

• Gökhan Gönül

• Harun Tekin

• Kemal Ademi

• Sinan Gümüş

• Nazım Sangare

Fenerbahçe'nin 21 kişilik kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:



Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, Gürkan Başkan, Caner Erkin, Marcel Tisserand, Mauricio Lemos, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Filip Novak, Luiz Gustavo, Eyüp Akcan, Ozan Tufan, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Dimitris Pelkas, Diego Perotti, Ömer Faruk Beyaz, Mbwana Samatta, Mame Thiam, Papiss Cisse.









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