Son dakika: Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler seçimini yaptı! Real Madrid mi, Barcelona mı?

Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla birçok devi peşine takan Arda Güler için LaLiga'nın devleri Real Madrid ve Barcelona'da çarpışırken flaş bir gelişme daha yaşandı.
KARARINI VERDİĞİ İDDİASI
İspanya'da Barcelona ve Real Madrid'in peşinden koştuğu Arda Güler'in son kararını verdiği öne sürüldü.
Dünyanın önde gelen spor haber sitelerinden The Athletic, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in Real Madrid'i seçtiğini yazdı.
REAL MADRID ATAĞA KALKTI
Barcelona'nın transferi için Sportif Direktör Deco'yu gönderdiği Arda Güler için Real Madrid'in atağa geçtiği ve teklif yükselttiği belirtildi.
SERBEST KALMA BEDELİNİN ÜZERİNE ÇIKILDI
Haberde, Real Madrid'in bu transfer için Fenerbahçe'ye serbest kalma maddesi olan 17.5 milyon Euro'dan daha fazla bir ücret ödeyeceği kaydedildi.
İspanyol ekibinin, 18 yaşındaki yıldız için Fenerbahçe'ye 17.5 milyon Euro'dan daha fazla bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi.
SONRAKİ SATIŞTAN PAY
Oyuncunun bonservisi için 20 milyon Euro ödeyecek olan Real Madrid'in ayrıca sonraki satıştan da yüzde 20 pay vereceği öne sürüldü
Oyuncu için resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılmasının beklendiği kaydedildi.