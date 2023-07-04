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Son dakika: Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler seçimini yaptı! Real Madrid mi, Barcelona mı?

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#Transfer#Arda Güler#Barcelona
Son dakika: Fenerbahçenin genç yıldızı Arda Güler seçimini yaptı Real Madrid mi, Barcelona mı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 23:20

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in birçok talibi bulunurken genç yıldızın seçimini yaptığı iddia edildi.

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Fenerbahçe'de gösterdiği performansla birçok devi peşine takan Arda Güler için LaLiga'nın devleri Real Madrid ve Barcelona'da çarpışırken flaş bir gelişme daha yaşandı.

KARARINI VERDİĞİ İDDİASI

İspanya'da Barcelona ve Real Madrid'in peşinden koştuğu Arda Güler'in son kararını verdiği öne sürüldü.

Dünyanın önde gelen spor haber sitelerinden The Athletic, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in Real Madrid'i seçtiğini yazdı.

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REAL MADRID ATAĞA KALKTI

Barcelona'nın transferi için Sportif Direktör Deco'yu gönderdiği Arda Güler için Real Madrid'in atağa geçtiği ve teklif yükselttiği belirtildi.

SERBEST KALMA BEDELİNİN ÜZERİNE ÇIKILDI

Haberde, Real Madrid'in bu transfer için Fenerbahçe'ye serbest kalma maddesi olan 17.5 milyon Euro'dan daha fazla bir ücret ödeyeceği kaydedildi.

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İspanyol ekibinin, 18 yaşındaki yıldız için Fenerbahçe'ye 17.5 milyon Euro'dan daha fazla bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi.

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SONRAKİ SATIŞTAN PAY

Oyuncunun bonservisi için 20 milyon Euro ödeyecek olan Real Madrid'in ayrıca sonraki satıştan da yüzde 20 pay vereceği öne sürüldü

Oyuncu için resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılmasının beklendiği kaydedildi.

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#Transfer#Arda Güler#Barcelona

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