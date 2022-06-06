Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son dakika: Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler'e PSG kancası! | Transfer haberi

#Transfer#Fenerbahçe#PSG
Son dakika: Fenerbahçenin genç oyuncusu Arda Gülere PSG kancası | Transfer haberi

Kadrosunda Lionel Messi, Kylian Mbappe, Neymar gibi yıldızları barındıran Paris Saint-Germain, Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki futbolcusu Arda Güler'i transfer etmek istiyor.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de bu sezon A takıma yükselen, Vitor Pereira döneminde bulduğu şansı iyi kullanarak dikkatleri üzerine çeken Arda Güler, İsmail Kartal döneminde ise zirveyi gördü. 

Deneyimli teknik adamın forma verdiği maçlarda iyi oyununu gol ve asistlerle süsleyen Arda, izleyenleri hayran bırakırken taraftarın da sevgilisi oldu. 

PİYASA DEĞERİNİ KATLADI!

Sarı lacivertli formayı giydiği 16 maçta 3 gol atıp 5 de asist yapan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu, yeteneğiyle herkesin beğenisini topladı.

Sezon başında Arda Güler'in bonservis bedeli 100 bin Euro olarak belirlenirken performansıyla güncel piyasa değerini en fazla yükselten isim oldu.

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçede Jorge Jesusun A planı Türk yıldız transferi ve büyük değişim...Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un A planı! Türk yıldız transferi ve büyük değişim...Haberi görüntüle

ARDA EN DEĞERLİSİ

17 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri sezon sonunda 6 milyon Euro'ya yükselirken 2005 doğumlu futbolcular arasında da 1 numarada yer aldı.

Haberin Devamı

Son 1 yılda piyasa değerini tam 60 katına çıkaran Arda, kendi yaş grubunda bu alanda dünyanın zirvesine yerleşirken genç oyuncuyu 4 milyon Euro ile Noah Mbamba ve Roger Fernandes ikilisi takip etti.

Son dakika: Fenerbahçenin genç oyuncusu Arda Gülere PSG kancası | Transfer haberi

İNGİZLİLERİN ARDINDAN FRANSIZLAR DA DEVREDE

Performansıyla transferin en gözde oyuncularından olan Arda'yı, İngiliz kulüpleri yakından takip ederken Fransa'dan Paris Saint Germain'in de talip olduğu iddia edildi.

TRT Spor'un haberine göre, son Ligue 1 şampiyonu PSG, Arda Güler'i kadrosuna katmak isterken uzun süredir görüşmeler gerçekleştiriyor.

REKOR GELEBİLİR

Haberde, PSG'nin teklifine genç oyuncunun sıcak baktığı ve Avrupa'da futbol oynamak istediği de belirtirken olası transfer durumunda bonservis rekoru gelebilir.

Arda Güler'in serbest kalma maddesini 30 milyon Euro olarak belirleyen sarı lacivertliler, Fransız ekibinin oyuncuyu transfer etmesi durumundan büyük bir geliri kasasına koyacak.

"ARDA GÜLER DÜNYA ÇAPINDA BİR OYUNCU OLACAK" 

Geçtiğimiz günlerde Spor Arena'ya konuşan ve Arda Güler'in dünya çapında bir oyuncu olacağının altını çizen Fenerbahçe Futbol Akademi Koordinatörü Tahir Karapınar, "Arda Güler bizim elimizde büyüdü, dünya çapında bir oyuncu olacağına inanıyorum. Bu oyuncunun karakterinden de kaynaklanıyor. Önemli olan karakterdir, istemektir, oyunu sevmek ve fedakarlık. Arda bu konuda gerçekten kararlı ve futbolu çok seviyor. En üst seviyede oynamak istiyor, o hedefi koyduğunda dünya futbolunda çok başarılı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fenerbahçe#PSG

BAKMADAN GEÇME!

Pedikürcüsünün dikkati hayatını kurtardı | Vücudumuzdaki bazı lekeler hastalık habercisi olabilir

Pedikürcüsünün dikkati hayatını kurtardı | Vücudumuzdaki bazı lekeler hastalık habercisi olabilir

#Kanser
Füze sistemleri savaşın kaderini değiştirebilir mi | 7 soruda HIMARS

Füze sistemleri savaşın kaderini değiştirebilir mi? | 7 soruda HIMARS

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Uzmanlara sorduk: Bunaltıcı yaz sıcaklarında nasıl daha iyi uyuyabiliriz

Uzmanlara sorduk: Bunaltıcı yaz sıcaklarında nasıl daha iyi uyuyabiliriz?

#Uyku Sağlığı

BAKMADAN GEÇME!

Pedikürcüsünün dikkati hayatını kurtardı | Vücudumuzdaki bazı lekeler hastalık habercisi olabilir

Pedikürcüsünün dikkati hayatını kurtardı | Vücudumuzdaki bazı lekeler hastalık habercisi olabilir

#Kanser
Füze sistemleri savaşın kaderini değiştirebilir mi | 7 soruda HIMARS

Füze sistemleri savaşın kaderini değiştirebilir mi? | 7 soruda HIMARS

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Uzmanlara sorduk: Bunaltıcı yaz sıcaklarında nasıl daha iyi uyuyabiliriz

Uzmanlara sorduk: Bunaltıcı yaz sıcaklarında nasıl daha iyi uyuyabiliriz?

#Uyku Sağlığı