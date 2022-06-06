Son dakika: Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler'e PSG kancası! | Transfer haberi

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Fenerbahçe'de bu sezon A takıma yükselen, Vitor Pereira döneminde bulduğu şansı iyi kullanarak dikkatleri üzerine çeken Arda Güler, İsmail Kartal döneminde ise zirveyi gördü.

Deneyimli teknik adamın forma verdiği maçlarda iyi oyununu gol ve asistlerle süsleyen Arda, izleyenleri hayran bırakırken taraftarın da sevgilisi oldu.

PİYASA DEĞERİNİ KATLADI!

Sarı lacivertli formayı giydiği 16 maçta 3 gol atıp 5 de asist yapan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu, yeteneğiyle herkesin beğenisini topladı.

Sezon başında Arda Güler'in bonservis bedeli 100 bin Euro olarak belirlenirken performansıyla güncel piyasa değerini en fazla yükselten isim oldu.

ARDA EN DEĞERLİSİ

17 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri sezon sonunda 6 milyon Euro'ya yükselirken 2005 doğumlu futbolcular arasında da 1 numarada yer aldı.

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Son 1 yılda piyasa değerini tam 60 katına çıkaran Arda, kendi yaş grubunda bu alanda dünyanın zirvesine yerleşirken genç oyuncuyu 4 milyon Euro ile Noah Mbamba ve Roger Fernandes ikilisi takip etti.

İNGİZLİLERİN ARDINDAN FRANSIZLAR DA DEVREDE

Performansıyla transferin en gözde oyuncularından olan Arda'yı, İngiliz kulüpleri yakından takip ederken Fransa'dan Paris Saint Germain'in de talip olduğu iddia edildi.

TRT Spor'un haberine göre, son Ligue 1 şampiyonu PSG, Arda Güler'i kadrosuna katmak isterken uzun süredir görüşmeler gerçekleştiriyor.

REKOR GELEBİLİR

Haberde, PSG'nin teklifine genç oyuncunun sıcak baktığı ve Avrupa'da futbol oynamak istediği de belirtirken olası transfer durumunda bonservis rekoru gelebilir.

Arda Güler'in serbest kalma maddesini 30 milyon Euro olarak belirleyen sarı lacivertliler, Fransız ekibinin oyuncuyu transfer etmesi durumundan büyük bir geliri kasasına koyacak.

"ARDA GÜLER DÜNYA ÇAPINDA BİR OYUNCU OLACAK"

Geçtiğimiz günlerde Spor Arena'ya konuşan ve Arda Güler'in dünya çapında bir oyuncu olacağının altını çizen Fenerbahçe Futbol Akademi Koordinatörü Tahir Karapınar, "Arda Güler bizim elimizde büyüdü, dünya çapında bir oyuncu olacağına inanıyorum. Bu oyuncunun karakterinden de kaynaklanıyor. Önemli olan karakterdir, istemektir, oyunu sevmek ve fedakarlık. Arda bu konuda gerçekten kararlı ve futbolu çok seviyor. En üst seviyede oynamak istiyor, o hedefi koyduğunda dünya futbolunda çok başarılı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.