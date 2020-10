Son Dakika | Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır'dan Milli Takım ve Trabzonspor itirafı

İşte Altay Bayındır'ın açıklamaları;

Geçen sene beklenmedik sakatlıklarımız oldu. Mevkisinde oynamayan futbolcular stoperde oynamak zorunda kaldı. Herkes elinden geleni yaptı ama orta saha oyuncusu stoperde oynarsa sorunlar yaşayabiliyor. Saha içindeki çalışmalarım olduğu kadar saha dışında da çalışmak çok önemli. Ben de üzerime düşeni bu konuda fazlasıyla yapmaya çalışıyorum. İnşallah çıkabileceğimiz en üst noktaya kadar kendimizi geliştireceğiz.

'HER TÜRLÜ BİLGİYE AÇIĞIM, EKSİK HİSSETTİĞİM YER YOK'

Genelde kişisel gelişim kitapları okuyorum fakat her türlü bilgiye açığım. Kendimde eksik hissettiğim bir yer yok. Daha iyi olmak için her gün çalışıyorum.

'GEÇEN SENE STOPER SIKINTISI YAŞADIK'

Geçen seneki takımımızda beklenmedik sakatlıklar oldu. Kendi pozisyonunda oynamayan oyuncular stoper oynamak durumunda kaldı. Herkes elinden gelen mücadeleyi verdi. Orta saha oyuncusu stoper oynarsa konsantre sorunu yaşayabilir. Biz de bu konuda biraz sıkıntılar yaşadık.

'ÇALIŞTIĞIN TAKTİRDE ÜSTÜNE KOYARAK ÇIKARSIN'

Bu sene daha farklı oyuncu grubuyla beraberiz. Geçen sene daha farklı bir oyuncu grubuyla beraberdik. Fakat bizim üzerimize düşen her zaman çalışmak. Her sene çalıştığın takdirde üstüne koyarak çıkarsın. Ben de çalışıyorum, çalışmaya devam edeceğim.

TRABZONSPOR MAÇI HAKKINDA...

Bizim için her maç önemli. Trabzonspor maçı da her hafta olduğu gibi önemli bir maç olacak. Şu anda tek hedefim Fenerbahçe'nin başarısıdır. Ben de bunun için mücadele ediyorum. Geçen hafta bir Göztepe maçı oynadık, bu hafta da bir Trabzonspor maçı oynayacağız. Hiçbir önemi, hiçbir farkı yok. Her maç önemli, bu maç da her maç olduğu gibi en önemli maçlarımızdan biri. Uğurcan ile biraz rekabet içine sokulmuş vaziyetteyiz. Bunlar ülke futbolu için güzel şeyler.

'ELEŞTİRİLERE HER ZAMAN AÇIĞIM'

İş insanın kendisinde bitiyor. Eleştirilere her zaman açığım, eleştiri zaten olacaktır yaptığımız işte. Fazla dikkate almadan, hocalarımızın sözleriyle çalışıp, devamlı şekilde sahaya odaklanıp, nasıl gelişebilirim bunu düşünüyorum.

A MİLLİ TAKIM MESAJI

Benim her zaman bulunduğum her kulüpte hedefim her zaman oynamaktır. Şu anda Ümit Milli Takım'da oynuyorum, yarın davet gelir A Milli Takım'a da gidersem orada da çıkıp elimden geleni yaparım.

'ÖNEMLİ KALECİLERDE HATA YAPIYOR'

Boş zamanlarımda maç izliyorum. Ancak tek bir kaleciyi takip ediyorum diyemem. Çünkü birçok ismi takip ediyorum. Büyük kulüplerde de oynayan oyuncular da hata yapabiliyor. Önemli olan yaptıkları iyi işleri alıp kurgulamak.

'ÖZEL OLARAK PENALTI ÇALIŞIYORUM'

Ben antrenmanlardan sonra da penaltılar için çalışıyorum. Penaltılarda psikoloji çok önemli. Orada rahat olduğun sürece, rakibe bunu hissettirdiğinde daha temkinli geliyorlar.

'KISA VADELİ PLANLAR YAPIYORUM'

Ben kısa vadede plan yapan bir insanım. Şu an Fenerbahçe'nin oyuncusuyum. Camiamızın başarısı, tek hedefim. Her gece kafamda kurduğum tek şey, Fenerbahçe'mizin başarısıdır.

