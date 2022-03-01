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Son Dakika: Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Aram Markaroğlu hayatını kaybetti

#Fenerbahçe#Aram Markaroğlu Fenerbahçe#Aram Markaroğlu Fenerbahçe Yönetim
Son Dakika: Fenerbahçenin eski yöneticisi Aram Markaroğlu hayatını kaybetti

Fenerbahçe SK Yüksek Divan Kurulu Üyesi Aram Markaroğlu hayatını kaybetti.

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Fenerbahçe SK Yüksek Divan Kurulu Üyesi Aram Markaroğlu hayatını kaybetti.

Markaroğlu, yakın zamana kadar Fenerbahçe’nin alt yapılarında Futbol A.Ş. Futbol Akademi Yöneticisi olarak görev yapmıştı. Daha sonra Markaroğlu, görevini yürütürken istifa etmişti.

11 Haziran’da, sosyal medya hesabından Dereağzı Tesisleri’ndeki yeni akademi binasını kulübe hiç bir yük getirmeden tamamladıklarını açıklayan, daha sonra da yönetim kurulu üyeliği ve alt yapı sorumluluğundan istifa ettiğini duyuran bir metin paylaşan Markaroğlu göreve bırakma kararının sebeplerini Hürriyet’e şöyle anlatmıştı:

Kulübe 1 kuruş yük getirmedik

“Sayın başkanımızın şahsıyla ilgili hiçbir sıkıntım yok ancak yönetim biçimiyle sıkıntım var. Başkanımız Ali Koç büyük bir özveriyle ve çabayla çalışıyor ama etrafındaki 4-5 insan tarafından yanlış yönlendiriliyor. Biz Ruşen Çetin ve diğer arkadaşlarla Fenerbahçe Kulübü’ne bir kuruş yük getirmeden, genç oyuncularımızın yaşam standartlını iyileştirme adına beş yıldızlı otel konforunda akademi binamızı bitirdik. Diğer fitness projemiz ise başkanımızın etrafını saran goygoycular tarafından önü kesildi.

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Birçoğu aynı kalibrede bile değil

Benim işim zaten başımdan aşkın, birçoğuyla aynı kalibrede dahi olmadığım kişilerle hizmet dışında başka bir yarışa girmem, buna da ayıracak zamanım yok. Ben burada sadece hizmet yarışı için varım. Ben sadece iş odaklıyım, iş yapamazsam orada durmamın hiç alemi yok. Bir çoğuyla aynı kalibrede olmadığım bu insanlarla aynı havayı daha fazla solumak istemedim. Sayın başkandan randevu talep ettim, bir hafta boyunca yanıt bekledim, cuma tekrar hatırlatma yolunu denedim olmayınca cumartesi randevu talebimi iptal edip istifamı açıkladım. Durum bundan ibarettir.”

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