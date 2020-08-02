Son Dakika | Fenerbahçe'nin eski yıldızı Miroslav Stoch koronavirüse yakalandı!

Bir dönem Fenerbahçe ve Bursaspor'da da oynayan Stoch, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.



30 yaşındaki Slovak futbolcu, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Herhangi bir problemim yok ve yakın zamanda sahalara döneceğime eminim. Ailem ve takım arkadaşlarımın testleri negatif çıktı. Doktorların uyarılarına uyarak evde kalacağım." ifadelerini kullandı.

Stoch'un formasını giydiği PAOK, 30 yaşındaki futbolcu için destek mesajı yayınladı.

FENERBAHÇE'DEN MESAJ

Stoch'un eski takımı Fenerbahçe de Slovak futbolcu için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadeler kullanıldı:

Eski futbolcumuz Miroslav Stoch'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Miroslav Stoch'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sahalara eskisinden daha güçlü dönmesini diliyoruz

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