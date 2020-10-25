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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'nin eski yıldızı Baroni'den olay paylaşım!
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Futbol
Haber Giriş: 25.10.2020 - 23:32 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'nin eski yıldızı Baroni'den olay paylaşım!

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Son Dakika | Fenerbahçe'nin eski yıldızı Baroni'den olay paylaşım!
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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Cristian Baroni, Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyadan dikkay çeken bir paylaşım yaptı.

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından Cristian Baroni'den çarpıcı bir paylaşım geldi.

Sarı-lacivertli kulübün eski yıldızı Baroni, "Tebrikler Fenerbahçe. İnandık size bu sene" ifadeleriyle paylaşım yaptı.

Baroni'nin yaptığı paylaşım, sosyal medyada çok konuşuldu.

Son Dakika | Fenerbahçenin eski yıldızı Baroniden olay paylaşım

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