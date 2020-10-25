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Son Dakika | Fenerbahçe'nin eski yıldızı Baroni'den olay paylaşım!
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Cristian Baroni, Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyadan dikkay çeken bir paylaşım yaptı.
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından Cristian Baroni'den çarpıcı bir paylaşım geldi.
Sarı-lacivertli kulübün eski yıldızı Baroni, "Tebrikler Fenerbahçe. İnandık size bu sene" ifadeleriyle paylaşım yaptı.
Baroni'nin yaptığı paylaşım, sosyal medyada çok konuşuldu.
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