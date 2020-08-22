Son Dakika | Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Tamer Güney hayatını kaybetti

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Fenerbahçe, Orduspor, PTT, Balıkesirspor, Kayserispor, MKE Ankaragücü, Adanaspor, Eskişehirspor, Diyarbakırspor ve Gaziantepspor'da teknik direktörlük görevlerini üstlenen Tamer Güney'in yaşamını yitirdiği belirtildi.



Açıklamada, bir dönem Ümit Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan ve uzun yıllar TFF'de önemli görevler üstlenen Güney'in ailesi ile futbol camiasına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden eski futbolcu ve teknik direktör Tamer Güney için başsağlığı mesajı yayımladı.



Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:



"Çalıştırdığı takımlarda yetiştirdiği futbolcularla Türk futboluna büyük katkılarda bulunan, milli takımda ve Türkiye Futbol Federasyonunda önemli görevler üstlenen Tamer Güney'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Tamer Güney'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı diliyorum."

TAMER GÜNEY KİMDİR?

6 Ocak 1936 yılında Bilecik'te doğan Tamer Güney; Ankaragücü, PTT, Hacettepe ve Orduspor kulüplerinin formasını giydi. Orduspor, PTT, Balıkesirspor, Kayserispor, Ankaragücü, Adanaspor, Eskişehirspor, Diyarbakırspor, Gaziantepspor ve Fenerbahçe'de teknik direktörlük yaptı. Güney ayrıca Galatasaray, Fenerbahçe ve Etimesgut Şekerspor'da altyapı sorumluluğu görevlerini üstlendi.

Bir dönem Ümit Milli Takım'ı da çalıştıran Tamer Güney, Türkiye Futbol Federasyonu'nda Eğitim Dairesi'nde, Araştırma, Planlama, Eğitim ve Geliştirme Dairesi'nde (ARPEG) ve Futbol Gelişim Direktörlüğü'nde önemli çalışmalara imza attı. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Başdanışmanlığı görevinde bulundu. Tamer Güney, futbol ile ilgili kitaplar da yazdı.

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