Son Dakika | Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Ekpe Udoh, Çin'de karantinaya giriyor

Çin'de corona virüs vakaları 80 bini bulurken vaka sayısının neredeyse durma noktasına gelmesiyle beraber hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı.

Avrupa'da neredeyse tüm liglerin ertelenmesine rağmen Çin'de 15 Nisan tarihinde hem futbol hem basketbol ligleri başlayacak.

14 GÜN BOYUNCA ÇİN'DE KARANTİNA ALTINDA KALACAK

Çin'in Beijing Ducks takımında forma giyen Fenerbahçe'nin eski oyuncus Ekpe Udoh'un da Çin'e gideceği belirtildi. Şu an ABD'de bulunan Udoh, Çin'e gidecek ve Beijing'de 14 gün karantina altında kalacak.

Ekpe Udoh'ın dışında eski NBA oyuncusu Jeremy Lin'in de 14 günlük karantinaya alınacağı kaydedildi.