MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriSon Dakika | Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Ekpe Udoh, Çin'de karantinaya giriyor
GeriBasketbol Son Dakika | Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Ekpe Udoh, Çin'de karantinaya giriyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
Haber Giriş: 19.03.2020 - 12:55,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Ekpe Udoh, Çin'de karantinaya giriyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Ekpe Udoh, Çin'de karantinaya giriyor
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncusu Ekpe Udoh, corona virüsünün başlangıç yeri olan Çin'e gidip 14 gün karantinada kalacak.

Çin'de corona virüs vakaları 80 bini bulurken vaka sayısının neredeyse durma noktasına gelmesiyle beraber hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı.

Avrupa'da neredeyse tüm liglerin ertelenmesine rağmen Çin'de 15 Nisan tarihinde hem futbol hem basketbol ligleri başlayacak.

14 GÜN BOYUNCA ÇİN'DE KARANTİNA ALTINDA KALACAK

Çin'in Beijing Ducks takımında forma giyen Fenerbahçe'nin eski oyuncus Ekpe Udoh'un da Çin'e gideceği belirtildi. Şu an ABD'de bulunan Udoh, Çin'e gidecek ve Beijing'de 14 gün karantina altında kalacak.

Ekpe Udoh'ın dışında eski NBA oyuncusu Jeremy Lin'in de 14 günlük karantinaya alınacağı kaydedildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle