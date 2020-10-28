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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Michael Frey koronavirüse yakalandı! Tam 17 futbolcu...
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Haber Giriş: 28.10.2020 - 18:17 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Michael Frey koronavirüse yakalandı! Tam 17 futbolcu...

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Son Dakika | Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Michael Frey koronavirüse yakalandı! Tam 17 futbolcu...
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Fenerbahçe'nin Belçika ekibi Waasland-Beveren'e kiralık gönderdiği futbolcu Michael Frey'in koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Belçika 1. Lig ekibi Waasland-Beveren'den yapılan açıklamada 17 futbolcunun koronavirüse yakalandığı ifade edildi. Bu futbolcular arasında Fenerbahçe'den kiralanan Frey de bulunuyor.

Konuyla ilgili ülkesi İsviçre'nin basın kuruluşuna konuşan Frey, sağlık durumunun iyi olduğunu ve semptom göstermediğini söyledi.

Son Dakika | Fenerbahçenin eski futbolcusu Michael Frey koronavirüse yakalandı Tam 17 futbolcu...

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