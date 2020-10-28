Son Dakika | Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Michael Frey koronavirüse yakalandı! Tam 17 futbolcu...

Belçika 1. Lig ekibi Waasland-Beveren'den yapılan açıklamada 17 futbolcunun koronavirüse yakalandığı ifade edildi. Bu futbolcular arasında Fenerbahçe'den kiralanan Frey de bulunuyor.

Konuyla ilgili ülkesi İsviçre'nin basın kuruluşuna konuşan Frey, sağlık durumunun iyi olduğunu ve semptom göstermediğini söyledi.

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