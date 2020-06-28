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Haber Giriş: 28.06.2020 - 09:29,Son Güncelleme:

Son dakika! Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza, corona virüse yakalandı

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Son dakika! Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza, corona virüse yakalandı
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Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Josef de Souza, 3. çocuğunun doğumu için gittiği Brezilya'da corona virüse yakalandı.

Spor Arena Dış Haber | Dünyada pandemiyi en ağır geçiren ülkelerden biri olan Brezilya'ya 3. çocuğunun doğumu için giden Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza'nın corona virüse yakalandığı açıklandı.

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen Josef de Souza'nın 14 gün boyunca Brezilya'da karantina altında kalacağı ve bu süreçte eşi ve çocuklarını da göremeyeceği kaydedildi.

SUUDİ ARABİSTAN'A DÖNEMİYOR

Brezilyalı futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu, Al Ahli'nin yollayacağı antrenman programlarını da Brezilya'da sürdüreceği belirtildi.

1.3 milyon vakanın olduğu Brezilya, dünyada ABD'nin ardından en çok corona virüs vakası görülen ülke durumunda.

 

 

Son dakika Fenerbahçenin eski futbolcusu Josef de Souza, corona virüse yakalandı

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