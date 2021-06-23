Son dakika: Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dalian Atkinson'un öldürülmesiyle ilgili davada karar çıktı! Cinayet değil, adam öldürme

Spor Arena Dış Haber - Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dalian Atkinson, 2016 yılında Birmingham'a yakın bir bölge olan Shropshire'de polis müdahalesi sonucu hayatını kaybetmişti. Atkinson'un hayatını kaybetmesiyle ilgili yapılan soruşturma sonucunda polis memurları Benjamin Monk ve Marry Ellen Bettley-Smith, cinayet suçuyla yargılandı. Bugün yapılan duruşmada jüri kararını hakime sundu.

Jürinin verdiği karara göre polis memuru Benjamin Monk, cinayet işlemekten suçlu bulunmazken adam öldürme suçundan suçlu bulundu.

8-16 YIL HAPİS CEZASI

Atkinson'un ölümüyle ilgili jürinin verdiği 'adam öldürme' kararı sonrasında polis memuru Benjamin Monk'un alacağı cezaya hakim karar verecek. Olayın gelişimini göz önüne alacak olan hakimin 8-16 yıl arasında bir hapis cezası vermesi bekleniyor.

CİNAYET VE ADAM ÖLDÜRMENİN FARKI NEDİR?

Hukuki olarak cinayet suçu, planlı bir şekilde bir insanın hayatına son verme olarak yorumlanıyor. Cinayete suçunun cezası birçok hukuk sisteminde müebbete varabilen uzun yıllı mahkumiyet olarak veriliyor. Adam öldürme ise kendini koruma, istemsizce hayata kıyma, öldürme isteği dışında yapılan bir müdahale sonucu ölümün gerçekleşmesi olarak yorumlanıyor.

DALIAN ATKINSON NASIL ÖLDÜ?

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dalian Atkinson, 2016 yılında Birmingham'a yakın bir bölge olan Shropshire'de polis müdahalesi sonucu hayatını kaybetmişti. Birmingham Bölge Mahkemesinde Mayıs ayında görülen davada savcılık makamı, polis memuru Benjamin Monk'un normalde 5 saniye uygulanması gereken elektroşok tabancasının Atkinson üzerinde 6 kattan daha fazla, tahminen 33 saniye kullanıldığını söylemişti. Marry Ellen Bettley-Smith'in ise Dalian Atkinson'un vücuduna copla defalarca vurduğu ifade edilmişti.

*Atkinson'un ölümünde yargılanan polis memurları Benjamin Monk ve Marry Ellen Bettley-Smith'in ilişki içerisinde oldukları mahkeme kayıtlarına geçilmişti.

Polislerden Marry Ellen Bettley-Smith, savunmasında olay yerine gittiklerinde Dalian Atkinson'un garip davranışlar içerisinde olduğunu, 'Ben Mesih'im' diye bağırdığını, kendilerine 'Sizi cehennemin kapılarına götüreceğim' şeklinde tehditler savurduğunu söylemiş ve bu sebeple korkudan eski futbolcuya müdahale ettiklerini ifade etmişti.

KALBİNDE PROBLEM VARDI, ELEKTROŞOK ÖLÜMÜNÜ HIZLANDIRDI

Mahkemede 48 yaşında hayatını kaybeden eski futbolcu Atkinson'un kalp hastalığının olduğu yönünde raporlar sunulurken, polis Monk tarafından defalarca uygulanan elektroşokun Atkinson'da kalp krizine yol açtığı kaydedilmişti.

ALKOL VEYA UYUŞTURUCU MADDE ETKİSİNDE DEĞİLDİ

Atkinson'un o dönem yapılan kontrollerinde kanında alkol veya uyuşturucu maddeye rastlanmadığı yeniden mahkemeye hatırlatılmıştı.

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