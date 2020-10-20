Son Dakika | Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Soldado ve Bruno Alves koronavirüse yakalandı!

İspanya La Liga'da Granada forması giyen Roberto Soldado'nun koronavirüs testi pozitif çıktı. Sosyal medyadan bir açıklama yapan 35 yaşındaki Soldado, durumunun iyi olduğunu ancak takımdan ayrı kalacağı için kendisini kötü hissettiğini ifade etti.

İtalya Serie A'da Parma forması giyen 38 yaşındaki Bruno Alves'in de koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

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