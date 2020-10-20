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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Soldado ve Bruno Alves koronavirüse yakalandı!
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Haber Giriş: 20.10.2020 - 15:30 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Soldado ve Bruno Alves koronavirüse yakalandı!

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Son Dakika | Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Soldado ve Bruno Alves koronavirüse yakalandı!
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Bir dönem Fenerbahçe forması giyen futbolcular Roberto Soldado ve Bruno Alves'in koronavirüse yakalandıkları açıklandı.

İspanya La Liga'da Granada forması giyen Roberto Soldado'nun koronavirüs testi pozitif çıktı. Sosyal medyadan bir açıklama yapan 35 yaşındaki Soldado, durumunun iyi olduğunu ancak takımdan ayrı kalacağı için kendisini kötü hissettiğini ifade etti.

İtalya Serie A'da Parma forması giyen 38 yaşındaki Bruno Alves'in de koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Son Dakika | Fenerbahçenin eski futbolcuları Soldado ve Bruno Alves koronavirüse yakalandı

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