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Son dakika: Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ameliyat edildi

#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Futbol
Son dakika: Fenerbahçenin eski başkanı Aziz Yıldırım ameliyat edildi

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın ameliyat edildiği açıklandı.

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Sarı lacivertlilerde 20 yıl başkanlık görevini yürüten Aziz Yıldırım kalp ameliyatı geçirdi.

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Yıldırım hakkındaki son gelişmeyi duyurdu.

Twitter hesabından duyuru yapan Şekip Mosturoğlu, "Aziz Başkan başarılı bir by-pass ameliyatı geçirmiştir. Mücadele dolu hayatında karşılaştığı her zorluktan yüreği ve başı dik çıkan başkanımız bunun da üstesinden gelecektir. Dualarımız Aziz başkanla." ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe'den geçmiş olsun mesajı

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Eski Başkanımız Aziz Yıldırım’a geçmiş olsun dileklerimizle. Bugün bypass ameliyatı olduğunu öğrendiğimiz Eski Başkanımız Aziz Yıldırım’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlığına kavuşması temennilerimizle acil şifalar diliyoruz." denildi.

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Son dakika: Fenerbahçenin eski başkanı Aziz Yıldırım ameliyat edildi

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#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Futbol

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