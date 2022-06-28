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Son dakika: Fenerbahçe'nin Ekvatorlu yıldızı Enner Valencia kariyerine Avrupa’da devam etmek istiyor 

#Fenerbahçe#Enner Valencia#Transfer
Son dakika: Fenerbahçenin Ekvatorlu yıldızı Enner Valencia kariyerine Avrupa’da devam etmek istiyor

Fenerbahçe'nin 33 yaşındaki golcüsü Enner Valencia, ülkesinin basınına geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Menajerinin haftaya Türkiye'ye gelerek kulüple görüşme yapacağını kaydeden Valencia, "Menajerim gelecek hafta Türkiye'ye gelecek, Fenerbahçe ile geleceğim hakkında konuşacak" dedi.

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Ekvadorlu yıldız Enner Valencia, temsilcisinin haftaya Türkiye’ye gelerek Fenerbahçe ile geleceği konusunda görüşeceğini açıkladı.

Fenerbahçe’nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia kariyerine Avrupa’da devam etmek istediğini açıkladı.

Ülkesinde bir radyo programına açıklamalarda bulunan 33 yaşındaki futbolcu geride kalan sezondaki performansından memnun olmadığını belirtirken "Çünkü yaşadığım sakatlıklardan dolayı iyi bir sezon geçirmedim” dedi.

ŞU AN NET BiR ŞEY YOK

Valencia gelecek planları ile ilgili olarak ise "Temsilcim önümüzdeki hafta Türkiye’ye gelecek. Şu an net bir şey yok ama kariyerime Avrupa’da devam etmek istiyorum” değerlendirmesinde bulundu.

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#Fenerbahçe#Enner Valencia#Transfer

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