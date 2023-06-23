Son Dakika: Fenerbahçe'nin Edin Dzeko transferinin perde arkası!

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Fenerbahçe, transferi için bir süredir uğraş verdiği Edin Dzeko'yu kadrosuna kattı. Sarı-Lacivertliler, yıllık 4,2 milyon Euro karşılığında Edin Dzeko ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un yanı sıra Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan ve Sportif Direktör Mario Branco da yer aldı.

FENERBAHÇE TARAFTARINA MESAJ

Fenerbahçe'ye transfer olarak doğru bir karar verdiğini ifade eden Edin Dzeko, “Harika duygular yaşıyorum. Fenerbahçe’nin büyük bir kulüp olduğunu zaten biliyordum ancak buraya geldikten sonra geçirdiğim kısa sürede çok doğru bir karar verdiğimi anladım ve sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum.” dedi.

Dzeko, Fenerbahçe Ailesi’nin bir parçası olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ise şu sözleriyle ifade etti:

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“Muhteşem Fenerbahçe Ailesi’nin bir parçası olduğum için mutlu ve gururluyum. Taraftarlarımıza şunu söylemem gerekiyor, oynayacağımız her maçta ve yapacağımız her antrenmanda elimden gelenin en iyisini yapacağım.”

TRANSFERİN PERDE ARKASI!

Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre Edin Dzeko transferinin perde arkası şu şekilde:

'Fenerbahçe'de oynayacağım anlaşmadan geri dönme'

Edin Dzeko... Wolfsburg'la pik yaptığı kariyerini Manchester City ile taçlandırdıktan sonra İngiltere'den ayrılan ve İtalya'nın yolunu tutan yıldız oyuncunun adeta o günlerden bu yana her transfer döneminde ismi Türkiye'yle anıldı. Hep bir ilgi vardı. En son 2 yıl önce Galatasaray epey yaklaşmıştı ama hâlâ en üst düzeyden aldığı öneriler Türkiye seçeneğini hep ertelemesine neden olmuştu. Türkiye'yi çok iyi biliyordu. Çünkü efsanesi olduğu Bosna Milli Takımı'ndan Visca, Amir, Pjanic, Hajradinovic, Bajic gibi bir çok oyuncunun yolu Süper Lig'den geçmişti. Yani bir gözü hep buradaydı ve her transfer döneminde sosyal medya hesaplarına yapılan, 'Gel' baskısından kendisine olan ilginin de farkındaydı.

30 milyonu reddetti

Inter'le yine en üst seviyeye kadar çıktı, Şampiyonlar Ligi’nde final oynadı. İstanbul'daki finalden çok daha önce aslında Fenerbahçe'den ilk adım atılmıştı, o da açık kapı bırakmıştı. Hâlâ Avrupa'dan ciddi talipleri, Arap Yarım Adası’ndan ise astronomik teklifleri vardı. Üzerinde iki yıllık 30 milyon Euro yazan bir uçak bileti dahi hazırdı. Ancak Çin furyasında olduğu gibi Araplar'ın parası da onu ikna etmeye yetmedi. Çünkü yeterince para kazanmıştı. Aile hayatı ve profesyonelliği ile ön plana çıkan yıldız isim, tercihini yine kendisini en mutlu hissedeceği adımı atarak yapacaktı.

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Burada para konuşulmadı

Final sonrası tek bir görüşme yapıldı. Dzeko, başkan Ali Koç ile bir araya geldi. Burada para konuşulmadı. 'Önemli olan proje, şampiyonluklarla bitirmek istiyorum, diğer şeyleri menajerimle görüşürsünüz' dedi. Ali Koç, Dzeko'yu kuracağı kadroyla ikna etti. Sonrasında Milli Takımı’na giden Dzeko, menajeri İstanbul'a davet edildiğinde ise tek cümle kurdu: 'Git ve anlaşmadan dönme. Ben Fenerbahçe'de oynamak istiyorum'

Görüşme yarım saat sürdü

Dzeko'nun Fenerbahçe'de oynama arzusu menajer ve kulüp arasındaki şartlarda da kolayca el sıkışılmasını sağladı. Yarım saatlik görüşmeyle anlaşmaya varıldı. Dzeko'nun liderliği, tecrübesi ve profesyonelliğini herkes gibi Ali Koç da biliyordu. Ancak görüşmelerde sergilediği tavır Fenerbahçe cephesini adeta mest etti.