Son Dakika: Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev kadrosu açıklandı! Kim Min-Jae, Mert Hakan, Pelkas, Berisha, Tisserand...

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Çarşamba günü Dinamo Kiev'le karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Sarı lacivertli takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ve bu doğrultuda UEFA listesinde yer almayan Kim Min-Jae ile birlikte sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş kafileye dahil edilmedi.

Öte yandan son antrenmanda yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle tedbir amaçlı olarak Mergim Berisha ve yeni sezonda takımda düşünülmeyen Dimitris Pelkas da kadroya alınmadı.

UEFA listesinde yer almayan Marcel Tisserand'ın ise kamp kadrosuna dahil edilerek listeye eklenmesi dikkat çekti.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile 20 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Haberin Devamı

Antrenman öncesinde teknik ve idari kadro ile futbolcular, 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü dolayısıyla Fenerbahçe bayrağı ile objektiflere poz verdi.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını bu antrenmanla tamamlayan Fenerbahçe, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı ülke olan Polonya’ya hareket etti.