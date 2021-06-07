Son Dakika: Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Emiliano Buendia, çılgın transfer bedeliyle Aston Villa'da!..

Aston Villa, Norwich City'den Emiliano Buendia transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

İngiliz kulübü resmi sosyal medya hesaplarından her iki kulübün yapılan görüşmeler sonucu el sıkıştığını duyurdu.



Villa, Buendia için bonuslarla birlikte toplam 46.5 milyon euro ödemede bulunacak.

Oyuncu geçen yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti fakat mali uçurum nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.