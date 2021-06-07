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GeriFutbol Son Dakika: Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Emiliano Buendia, çılgın transfer bedeliyle Aston Villa'da!..
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Haber Giriş: 07.06.2021 - 15:59 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Emiliano Buendia, çılgın transfer bedeliyle Aston Villa'da!..

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Son Dakika: Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Emiliano Buendia, çılgın transfer bedeliyle Aston Villa'da!..

Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Norwich City'den Emiliano Buendia transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

Aston Villa, Norwich City'den Emiliano Buendia transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

İngiliz kulübü resmi sosyal medya hesaplarından her iki kulübün yapılan görüşmeler sonucu el sıkıştığını duyurdu.

Villa, Buendia için bonuslarla birlikte toplam 46.5 milyon euro ödemede bulunacak.

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Oyuncu geçen yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti fakat mali uçurum nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

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