Son Dakika: Fenerbahçe'nin Avusturya kampı kadrosu belli oldu! 9 isim yok...

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Jorge Jesus yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de Avusturya kampı kadrosunu belli oldu.

Sarı lacivertli takımda Serdar Aziz, Steven Caulker, Mauricio Lemos, Luiz Gustavo, Miguel Crespo, Max Meyer, Arda Kurtulan, Marcel Tisserand ve Nazım Sangare kafilede yer almadı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Yeni sezon hazırlıklarının yurt dışı etabı için bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Avusturya’ya hareket edecek olan Futbol A Takımımızın kamp kadrosunda şu oyuncularımız yer alıyor:



Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Yiğit Efe Demir, Bright Osayi-Samuel, Uğur Kaan Yıldız, Filip Novak, Ferdi Kadıoğlu, Çağtay Kurukalıp, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, İsmail Yüksek, İsak Vural, Burak Kapacak, Muhammed Gümüşkaya, İrfan Can Kahveci, Dimitris Pelkas, Arda Güler, Diego Rossi, Emre Mor, Bruma, Mergim Berisha, Mbwana Samatta, Enner Valencia, Serdar Dursun.



Fenerbahçemiz, 1-7 Temmuz 2022 tarihleri arasında Avusturya’nın Graz şehri yakınlarında Bad Radkersburg bölgesinde kampa girecek.

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GRAZ'DA 2, SAKARYA'DA 1 HAZIRLIK MAÇI

Fenerbahçe, Avusturya kampında 2, Sakarya'da ise 1 hazırlık maçı yapacak.

2 Temmuz'da Sırbistan'ın Partizan, 6 Temmuz'da Macaristan'ın Mol Fehervar takımıyla mücadele edecek Sarı-lacivertli ekip, 1-7 Temmuz'daki 2'nci etap kamp çalışmalarının ardından İstanbul'a dönecek. Sarı-lacivertliler, 10 Temmuz'da ise Hull City ile Sakarya'da karşılaşacak.

RAKİP PARTİZAN

Fenerbahçe, Avusturya kampının ilk hazırlık maçında 2 Temmuz'da Sırbistan ekibi Partizan ile mücadele edecek. Graz'da yer alan Merkür Arena'da oynanacak maç saat 19.30'da başlayacak.

BÜTÜN OYUNCULARI DENEDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, İstanbul'da oynanan 3 hazırlık maçında da bütün oyunculara yer verdi. Avusturya kampında ise rotasyona az bir şekilde gitmesi beklenen Jesus'un, Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda karşılaşacağı Dinamo Kiev mücadelesinin kadrosunu şekillendirmeye başlayacak. Jesus'un, milli takımlardan dönen ve sakatlıkları sona eren futbolculara da Avusturya kampında daha fazla süre vermesi bekleniyor.

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JESUS SON KARARLARI VERECEK

Deneyimli teknik adam, hücum hattı ile ilgili son kararları da Avusturya kampında verecek. Orta saha ve defansı kafasında büyük ölçüde netleştiren Jesus, hücum hattını da kamp süresince oturtacak.