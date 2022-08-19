Son Dakika: Fenerbahçe'nin Austria Wien'e attığı golde pas detayı! Süresi ortaya çıktı...

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Austria Wien'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, tur yolunda avantajlı bir skor elde etti.
Viola Park'ta oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, 8. dakikada Joshua King'in golüyle öne geçti. İlk yarıda rakibine oranla üstün bir performans gösteren sarı-lacivertli ekip, pozisyon bulmakta ise zorlandı ve soyunma odasına 1-0 üstün girdi.
Müsabakanın ikinci yarısında Fenerbahçe rakip yarı sahada görünse de pozisyon üretmekte zorlandı. 83. dakikada Galvao'nun çift sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan rakibi karşısında Serdar Dursun'un 89. dakikada golüyle farkı 2'ye çıkaran sarı-lacivertliler, bu skorla sahadan galip ayrıldı.
GOLDEN ÖNCE 40 PAS
Austria Wien deplasmanından galibiyetle dönen Fenerbahçe, Viyana'da attığı ikinci golden önce yaptığı pas trafiğiyle dikkat çekti. Sarı lacivertli takımda Serdar Dursun’un skoru belirleyen golü, 120 saniye ve 40 pasın ardından geldi.
JORGE JESUS'TAN 40 PAS AÇIKLAMASI
İsterim ki Fenerbahçe her maç böyle oynasın. Fenerbahçe ofansif anlamda istediğim sistemi oturtamadı. İstediğim seviyede değiliz. Defansif olarak iyiyiz ama ofansif olarak hala geliştirmemiz gereken detaylar var.Jorge Jesus
Fenerbahçe’de Serdar Dursun’un golü 120 saniye ve 40 pasın ardından geldi.— Veli Yigit (@veliyigit) August 18, 2022
AVRUPA LİGİ'NDEKİ 100. GOL
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 100. golünü Austria Wien'e karşı kaydetti. Karşılaşma öncesinde söz konusu ligde 72 maça çıkan sarı-lacivertliler, rakip fileleri 99 kez havalandırmıştı. Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 100. golü, yeni transferi Joshua King'den geldi.