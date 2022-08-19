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Son Dakika: Fenerbahçe'nin Austria Wien'e attığı golde pas detayı! Süresi ortaya çıktı...

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#Fenerbahçe#Austria Wien#40 Pas
Son Dakika: Fenerbahçenin Austria Wiene attığı golde pas detayı Süresi ortaya çıktı...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 08:26

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Avusturya'nın Austria Wien ekibini 2-0 yenen temsilcimiz Fenerbahçe, tur yolunda avantajlı bir skor elde etti. Sarı lacivertli ekibin attığı ikinci golden önceki pas detayı geceye damga vurdu.

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Austria Wien'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, tur yolunda avantajlı bir skor elde etti.

Viola Park'ta oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, 8. dakikada Joshua King'in golüyle öne geçti. İlk yarıda rakibine oranla üstün bir performans gösteren sarı-lacivertli ekip, pozisyon bulmakta ise zorlandı ve soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

Müsabakanın ikinci yarısında Fenerbahçe rakip yarı sahada görünse de pozisyon üretmekte zorlandı. 83. dakikada Galvao'nun çift sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan rakibi karşısında Serdar Dursun'un 89. dakikada golüyle farkı 2'ye çıkaran sarı-lacivertliler, bu skorla sahadan galip ayrıldı.

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Son Dakika: Fenerbahçenin Austria Wiene attığı golde pas detayı Süresi ortaya çıktı...

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GOLDEN ÖNCE 40 PAS

Austria Wien deplasmanından galibiyetle dönen Fenerbahçe, Viyana'da attığı ikinci golden önce yaptığı pas trafiğiyle dikkat çekti. Sarı lacivertli takımda Serdar Dursun’un skoru belirleyen golü, 120 saniye ve 40 pasın ardından geldi.

JORGE JESUS'TAN 40 PAS AÇIKLAMASI

İsterim ki Fenerbahçe her maç böyle oynasın. Fenerbahçe ofansif anlamda istediğim sistemi oturtamadı. İstediğim seviyede değiliz. Defansif olarak iyiyiz ama ofansif olarak hala geliştirmemiz gereken detaylar var.

Jorge Jesus

AVRUPA LİGİ'NDEKİ 100. GOL

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 100. golünü Austria Wien'e karşı kaydetti. Karşılaşma öncesinde söz konusu ligde 72 maça çıkan sarı-lacivertliler, rakip fileleri 99 kez havalandırmıştı. Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 100. golü, yeni transferi Joshua King'den geldi.

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#Fenerbahçe#Austria Wien#40 Pas

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