Son Dakika: Fenerbahçe'nin ardından Ankara Demirspor'dan TFF'ye 'şampiyonluk' başvurusu

Misli.com 2. Lig takımlarından Ankara Demirspor, 1947'de elde edilen şampiyonluğun kabul edilmesi için TFF’ye başvuruda bulundu.

Yapılan açıklamada, "Ankara Demirspor olarak, tarihimize ve taraftarlarımıza karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirerek; 1947 yılında elde ettiğimiz Türkiye Şampiyonluğunun kabul edilmesi için TFF’ye başvurumuzu gerçekleştirdik." ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç ve yöneticiler, 1959 öncesi Türkiye şampiyonluğu bulunan Ankara bölgesi kulüplerine ziyarette bulunmuştu. Koç, Ankara Demirspor Başkanı Haluk Yılmaz ile de görüşmüştü.

Sarı lacivertli kulübün yaptığı açıklamada, "1959 öncesi TFF tarafından düzenlenen Türkiye Futbol Birinciliği’nde Gençlerbirliği 1941 ve 1946’da iki defa, Ankaragücü 1949’da, Ankara Demirspor 1947’de ve Eskişehir Demirspor 1940’da birer defa şampiyonluk kazanmıştı" ifadeleri kullanılmıştı.