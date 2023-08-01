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Son Dakika: Fenerbahçe'nin aradığı orta sahayı Edin Dzeko buldu! Rade Krunic iddiası...

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#Fenerbahçe#Transfer#Rade Krunic
Son Dakika: Fenerbahçenin aradığı orta sahayı Edin Dzeko buldu Rade Krunic iddiası...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2023 10:50

Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski gibi yıldız isimleri transfer eden Fenerbahçe, bir uçak daha indirmeye hazırlanıyor. Edin Dzeko, Rade Krunic ile olumlu bilgiler verdi ve kulüp temaslara başladı.

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Transferde pek çok isimle görüşen Fenerbahçe, özellikle Edin Dzeko'nun da olumlu görüş belirtmesi sonrası Milan'ın Boşnak yıldızı Rade Krunic'e yöneldi.

Sabah'ın haberine göre; orta sahaya defansif gücü yüksek en az bir yıldız takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe, Milan'ın Boşnak yıldızı Rade Krunic ile masaya oturdu.

EDIN DZEKO OLUMLU BİLGİ VERDİ

29 yaşındaki futbolcuyla ilgili takım kaptanı Edin Dzeko'nun da olumlu bilgiler vermesi sonrası görüşmeler ileri safhaya taşındı.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Sarı-lacivertlilerin Krusic ile prensip anlaşmasına vardığı gelen bilgiler arasında. Kulüpler ise pazarlığa devam ediyor.

Rade Krunic'in Milan ile 2025'e kadar kontratı bulunuyor. İtalyanlar, teknik patron Pioli'nin kararı sonrası net bir yanıt verecek.

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#Fenerbahçe#Transfer#Rade Krunic

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