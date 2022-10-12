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Son Dakika. Fenerbahçe'nin AEK Larnaca maçı kamp kadrosu açıklandı! Mija Zajc'ın listede yer almama sebebi...

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#Fenerbahçe#Aek Larnaca#Fenerbahçe Uefa
Son Dakika. Fenerbahçenin AEK Larnaca maçı kamp kadrosu açıklandı Mija Zajcın listede yer almama sebebi...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2022 15:11

Fenerbahçe'nin AEK Larnaca ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Sarı lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Luan Peres, Willian Arao, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King kadroya alınmadı.  

Kulüp kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Jorge Jesus'un bir süredir kadroya almadığı Miha Zajc, adale ağrısı nedeniyle deplasmana götürülmedi. Son idmana çıkmayan Batshuayi ise geniş kadroda yer buldu.

Fenerbahçe, gruptan Rennes ile birlikte 7 puanda bulunuyor. AEK Larnaca 3 puanla 3. sırada yer alırken Dinamo Kiev, puansız sın basamakta yer alıyor.

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İşte sarı lacivertlilerin açıkladığı liste;

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