Son Dakika: Fenerbahçe'nin 11'inde 4 kritik değişiklik! Caner Erkin, İrfan Can Kahveci...

Spor Arena / Süleyman ARAT - Gençlerbirliği karşısında alınan şok yenilgiyle adeta türbülansa giren Fenerbahçe’de teknik direktör Erol Bulut, Beşiktaş derbisinin ilk 11’inde önemli değişiklikler yapmayı planlıyor.

Sarı lacivertlilerde ‘Şampiyonluk yarışına devam ya da tamam’ anlamına gelen karşılaşmada kale hariç tüm mevkilerde revizyona gidilecek. Gökhan Gönül’ün Gençlerbirliği maçında sakatlanmasının ardından Nazım Sangare’nin sağ bekte oynaması kesinleşirken, sol bekte de kanat bindirmeleri ve etkili ortaları göz önüne alınarak Caner Erkin’e forma verilecek.

PELKAS ON NUMARADA

Sakatlık sürecinin ardından Gençlerbirliği önünde Jose Sosa ile yan yana oynayan ön libero Luiz Gustavo’nun yanında derbide İrfan Can görev yapacak.

Bu ikilinin önünde pres yapan oyuncu olarak Mert Hakan oynayacak, Pelkas ise takımın on numarası olacak. Kanat forvet şeklindeki ileri uçta Enner Valencia sağ, Thiam sol tarafta görev alacak, bu ikili maç sırasında sık sık yer değiştirecek. Sarı lacivertlilerde OsayiSamuel, Ozan Tufan, Samatta ve Ferdi hamle oyuncusu olacak.