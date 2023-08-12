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Son dakika: Fenerbahçe'nin 10. transferi dünya yıldızı Fred! Dev transferi maliyeti belli oldu, Cengiz Ünder de geliyor...

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#Transfer#Fenerbahçe#Fred
Son dakika: Fenerbahçenin 10. transferi dünya yıldızı Fred Dev transferi maliyeti belli oldu, Cengiz Ünder de geliyor...
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2023 08:54

Bugüne dek 9 oyuncuyu renklerine bağlayan Kanarya kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı lacivertliler, Galatasaray’ın da görüştüğü Brezilyalı futbolcuyla kesin anlaşma sağladı. Manchester United ile bonuslar dahil 15 milyon Euro’ya el sıkışan Fenerbahçe, dün de Fred’le anlaşıp, Galatasaray’a transfer çalımı attı. Ezeli rakipler bu yaz transferde daha önce iki kez karşı karşıya gelirken, Szymanski’de Kanarya, Zaha’da Aslan mutlu sona ulaşmıştı. Ayrıca sarı-lacivertlilerin presnip anlaşmasına vardığı Cengiz Ünder de bugün İstanbul'da olacak.

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Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki transfer rekabetinde bu kez kazanan sarı lacivertliler oldu...

Manchester United’ın orta saha oyuncusu Fred için yapılan yarıştan Kanarya galip çıktı. Brezilya Milli Takımı’nda da 32 kez forma giyen Fred’in transferi konusunda ibre iki gün öncesine dek sarı kırmızılı kulübü gösteriyordu. Ancak önceki gün harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, elini çabuk tutarak önce İngiliz kulübü Manchester United, ardından 30 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağlamayı başardı.

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FENERBAHÇE, FRED VE M.UNİTED İLE ANLAŞTIĞINI RESMEN AÇIKLADI

Sarı lacivertliler, Manchester United Kulübü ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Fred’in bonservisi için 10 milyon Euro’su garanti, 5 milyon Euro’su da bonus olmak üzere toplam 15 milyon Euro ödeyecek.

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İngiliz ekibinin ardından Brezilyalı orta saha oyuncusuyla masaya oturan sarı lacivertliler, yıllık 4 milyon Euro net ücret karşılığında el sıkıştı. Fenerbahçe, dün akşam bir açıklama yaparak, kendisi ve kulübü ile anlaşma sağlanan Fred’in sağlık kontrolü ve imza için bugün İstanbul’a geleceğini duyurdu.

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SHAKTHAR DONETSK 2018 YILINDA 59 MİLYON EURO’YA SATMIŞTI

Sezonun en flaş transferleri arasına giren Fred, altyapısında futbola başladığı İnternacional’ın A takımında 1 sezon oynadıktan sonra 2013’te 15 milyon Euro’ya Shakthar Donetsk’e transfer oldu. Ukrayna ekibindeki başarılı grafiğiyle Avrupa devlerinin listesine giren Fred, 2018’de 59 milyon Euro’ya Manchester United’a satıldı. Fenerbahçe ile Galatasaray bu yaz transferde daha önce iki kez karşı karşıya gelirken, Sebastian Szymanski’de Kanarya, Wilfried Zaha’da da Aslan mutlu sona ulaşmıştı.

CENGİZ ÜNDER DE İSTANBUL'DA OLACAK

Ayrıca Fenerbahçe, 26 yaşındaki Cengiz Ünder için Marsilya ile anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertliler, bu transfer için Marsilya'ya bonservis bedeli olarak 15 milyon Euro ödeyecek

Milli oyuncunun da bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

26 yaşındaki kanat oyuncusu, Marsilya ile çıktığı 93 maçta 18 gol atıp 12 asist yaptı.

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#Transfer#Fenerbahçe#Fred

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