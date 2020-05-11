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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçeli Tolga Ciğerci için resmi açıklama! 'Vay canına...'
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Futbol
Haber Giriş: 11.05.2020 - 09:56,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçeli Tolga Ciğerci için resmi açıklama! 'Vay canına...'

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Son Dakika | Fenerbahçeli Tolga Ciğerci için resmi açıklama! 'Vay canına...'
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Fenerbahçe'den ayrılıp Almanya'nın Wolfsburg takımına transfer olacağı iddia edilen Tolga Ciğerci için resmi açıklama geldi. Wolfsburg yöneticisi Schmadtke konuyla ilgili çok net konuştu.

Fenerbahçeli futbolcu Tolga Ciğerci'nin Wolfsburg ile anlaştığı yönündeki iddiaların ardından Almanya'dan sürpriz bir açıklama geldi.

Wolfsburg yöneticisi Schmadtke, Tolga Ciğerci ve Max Kruse'nin transfer olacağı yönündeki iddialara çok şaşırdığını ifade ederek, "Haberleri okudum. Vay canına gerçekten. Tüm bu iddialar nerden geliyor anlamıyorum." şeklinde konuştu.

Bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 28 maçta 2 gol ve 4 asiste imza atan Tolga Ciğerci'nin, takımdan ayrılma talebini iletip Wolfsburg'dan gelen teklife sıcak baktığı iddia edilmişti. 

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