Son Dakika | Fenerbahçeli Ozan Tufan'dan Sergen Yalçın paylaşımı!
Fenerbahçe'nin formda futbolcusu Ozan Tufan, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın hakkında paylaşımda bulundu.
Bu sezon Fenerbahçe ve Milli takımdaki performansıyla dikkat çeken Ozan Tufan, 48 yaşına giren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın doğum gününü kutladı.
Ozan Tufan, Alanyaspor'da beraber çalıştığı Yalçın için ''Zor zamanlarımda yanımda olduğunuz için teşekkür ederim, iyi ki doğdunuz hocam!'' sözlerini kullandı.
Sergen Yalçın, Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'de düşünülmediği zamanlarda genç futbolcuyu kadroya almış ve performansını arttırarak kendisine tekrar Fenerbahçe kapılarını açmıştı.
"Sanal Oyunlar" sadece Misli.com'da! Hemen oyna...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle