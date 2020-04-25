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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçeli Ozan Tufan'a Everton kancası!
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Futbol
Haber Giriş: 25.04.2020 - 19:12,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçeli Ozan Tufan'a Everton kancası!

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Son Dakika | Fenerbahçeli Ozan Tufan'a Everton kancası!
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Everton, Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ozan Tufan'ı transfer listesine aldı.

Everton, yeni sezon öncesinde kadrosuna orta saha takviyesi yapma kararı aldı.

Premier Lig ekibinin transfer listesinin ilk sırasında Napoli'de forma giyen Allan'ın olduğu belirtildi.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ozan Tufan da Everton'ın transfer listesinde yer alıyor.

Cenk Tosun'un da forma giydiği Premier Lig ekibinin, yaz aylarında sarı-lacivertli kulübün kapısını çalacağı ifade edildi.

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