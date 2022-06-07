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Son dakika: Fenerbahçeli Ozan Tufan bir kez daha Ada yolcusu! | Transfer haberi

#Fenerbahçe#Hull City#Transfer
Son dakika: Fenerbahçeli Ozan Tufan bir kez daha Ada yolcusu | Transfer haberi

Fenerbahçe, Mesut Özil'le birlikte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın bonservisi için Championship ekibi Hull City ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, gelecek sezonda güçlü bir kadro ile mücadele etmek için çalışmalarını sürdürürken Fenerbahçeli milli futbolcu Ozan Tufan'ın transferi için sarı lacivertli kulüp ile büyük oranda anlaştı.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını kiralık olarak Watford'da geçiren Ozan Tufan, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile görüşüyor.

TRT Spor'un haberine göre, İngiliz kulübü, Fenerbahçe ile oyuncunun bonservisiyle transferi hakkında büyük oranda anlaştı.

Haberde, Konyaspor ve Antalyaspor'un da transfer gündeminde bulunan Ozan Tufan'ın, Hull City transferinde bir pürüz çıkması halinde bu kulüpler ile yapılacak takasta kullanılacağı belirtildi.

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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un takımın başına geçmesine rağmen kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyan 27 yaşındaki orta sahanın gelecek sezonda sarı lacivertlilerden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Geçtiğimiz sezon başında Premier Lig'den Watford'a kiralanan ve sezon ortasında takıma döndükten sonra kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ı, Medipol Başakşehir'in de transfer etmek istediği iddia edilmişti.

Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ozan Tufan, bu sezon Fenerbahçe ve Watford'da toplamda 18 maçta görev aldı.

 

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#Fenerbahçe#Hull City#Transfer

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