Son Dakika: Fenerbahçeli Miha Zajc, İtalyanları kendine hayran bıraktı! Transfer için teklif...

Spor Arena Dış Haber - Yeni sezon çalışmalarını yapılan hazırlık maçlarıyla sürdüren sarı lacivertlilerde, göze en çarpan isimlerin başında kuşkusuz Miha Zajc geliyor.

Antrenmanlardaki hırslı yapısı ve hazırlık karşılaşmalarındaki performansıyla beğeni alan Sloven orta saha, Teknik Direktör Vitor Pereira'nın değişmez isimlerinden biri oldu.

Oynanan hazırlık karşılaşmalarının hepsinde süre alan ve oyunuyla geçer not alan 27 yaşındaki futbolcu, golleriyle de sarı lacivertlilerin galibiyetinde önemli rol oynadı.

Mayıs ayında takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılan Zajc, performansıyla göz doldururken takımdaki yerini de sağlamlaştırdı.

İTALYANLAR ÇOK BEĞENDİ

Portekizli teknik adamın yeni sezonda takımda görmek istediği Miha Zajc'a, İtalya'dan talip olduğu iddia edildi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Serie A ekiplerinden Sampdoria, Fenerbahçe'nin kadrosunda tutmayı planladığı Zajc'ı transfer etmek istiyor.

İtalyan ekibinde Teknik Direktör Roberto D'Aversa'nın, Miha Zajc'ı çok beğendiği ve oyun sistemine katkı sağlayacağını düşündüğü için futbolcuyu transfer etmek istediği kaydedildi.

2023 YILINA KADAR KANARYA

Haberde ayrıca, Sampdoria'nın oyuncu için Fenerbahçe'ye yakın zamanda teklifte bulunacağı belirtildi.

Geçen sezonu Genoa'da kiralık olarak geçiren Zajc'ın, 2023 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor.

PEREIRA'NIN SİSTEMİNE ÇABUK ADAPTE OLDU

2018-19 sezonunun devre arası transferi olarak geldiği Fenerbahçe’de ne Ersun Yanal’ın ne Erol Bulut’un ne de Emre Belözoğlu-Tahir Karapınar ikilisinin gözüne girmeyi başarabilen Miha Zajc, Vitor Pereira’nın jokeri oldu. Geçtiğimiz sezon Genova’da 3-5-2 dizilişiyle 33 maça çıkan ve beğeni toplayan Slovenyalı futbolcu, Pereira’nın Fenerbahçe’de oynatmak istediği sisteme de çok çabuk adapte oldu.

TAKIMIN VAZGEÇİLMEZLERİ ARASINDA

Süleyman Arat'ın haberine göre; Mayıs sonunda adı gönderilecekler listesinde ilk sıraya yazılan Zajc, Portekizli teknik adamın göreve gelmesi ve sarı lacivertli ekibe 3-4-3, 3-4-2-1 sistemini oynatmasıyla takımın vazgeçilmezleri arasına adını yazdırdı.

PEREIRA'DAN ÖVGÜ ALDI

Fenerbahçe’nin yeni transferi gibi görülen 27 yaşında oyuncu 6-8 ve 10 numara mevkilerinde oynayabiliyor. Pereira da duran topları başarıyla kullanan, şut atma özelliği de olan Zajc’ı çok beğendiğini hem ona forma vererek hem de ikili görüşmelerde ifade ediyor.