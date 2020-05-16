Son Dakika | Fenerbahçeli Isla açıkladı: "Dönmek istiyorum"

Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mauricio Isla, önemli açıklamalarda bulundu.

Şili basınına konuşan Isla, "Sezon sonuna kadar sözleşmem var, lig 20 Mart'ta sona erdi ancak koronavirüs salgını nedeniyle ligin ne zaman biteceği belli değil. Şu anda beklemedeyim, lig sonuna kadar buradayım." dedi.

Mauricio Isla sözlerini "Eğer Şili'den bir teklif gelirse bu teklifi değerlendirmek isterim. Ben çocukluğumdan beri Universidad de Chile taraftarıyım. Annem de onların hayranıydı. Ülkemde hiç oynama şansım olmadı. Bu nedenle bu tecrübeyi yaşamak istiyorum" ifadeleriyle tamamladı.

Fenerbahçe'de 91 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 13 asist yaptı.