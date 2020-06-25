Son Dakika | Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım Başakşehir ile anlaştı!

Fenerbahçe'de sezon sonu kontratı bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın yeni durağı belli oluyor.

NTV'nin haberine göre; Hasan Ali Kaldırım, Başakşehir ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'de bu sezon 14 maça çıkan Hasan Ali Kaldırım sadece 1 asist yaptı.

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