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Son Dakika | Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım Başakşehir ile anlaştı!
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın Başakşehir ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.
Fenerbahçe'de sezon sonu kontratı bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın yeni durağı belli oluyor.
NTV'nin haberine göre; Hasan Ali Kaldırım, Başakşehir ile anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe'de bu sezon 14 maça çıkan Hasan Ali Kaldırım sadece 1 asist yaptı.
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