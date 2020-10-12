Son Dakika | Fenerbahçeli Filip Novak, Çekya'da kadro dışı! Koronavirüs krizi...

Filip Novak, Çekya'nın İsrail ile karşılaşacağı maç öncesinde kadro dışı bırakıldı. Novak ile 5 futbolcu Güney Kıbrıs maçının ardından kadrodan çıkartıldı.

Uluslar Ligi'nde İsrail ile oynayacak olan Çekya'da koronavirüs krizi yaşanıyor. Çekya'nın Güney Kıbrıs ile karşılaştığı maçın ardından takımda 3 futbolcuda koronavirüs çıktığı açıklandı.

Bunun üzerine Çekya, aralarında Fenerbahçe'nin sol beki Filip Novak dahil olmak üzere 5 ismi kadro dışı bıraktığını açıkladı.

3 İSİM POZİTİF, 1'İ AÇIKLANDI, 2'Sİ BİLİNMİYOR

Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 futbolcunun isimleri ise açıklanmadı. Ancak Verona, geçtiğimiz günlerde Barvid'in koronavirüs olduğunu belirtmişti. Barvid dışında virüs testi pozitif çıkan iki futbolcu ise bilinmiyor.

Güney Kıbrıs'tan İsrail'e 9'ar kişilik iki grup halinde giden Çekya'da Borek Dockal, Antonin Barak, Adam Hlozek, Filip Nguyen ve Filip Novak kadroya alınmadı.

Öte yandan Çekya, eksik kadro ile mücadele ettiği maçta İsrail'i deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı.

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